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Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerde yaşanan sorunlara çözüm amaçlı hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı - Son Dakika

Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerde yaşanan sorunlara çözüm amaçlı hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı

15.10.2021 14:02

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul'da taksilerle ilgili yaşanan sorunların çözümü için hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'yla paylaştı. Yaşanan problemin çözümü için taksi plakalarının elden ele dolaştığı sisteme son verilmesi gerektiğini dile getiren Özgenç, ruhsatın kişiye özel olması gerektiğini savundu.

İstanbul'da taksilerle ilgili yaşanan sorunlar sürerken, Prof. Dr. İzzet Özgenç, Ticari Taksicilik Hizmetleri Kanun Taslağı hazırladı. Hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'yla paylaşan Özgenç, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuştu.

"PLAKA SAHİBİ HİÇ EMEK HARCAMADAN PARA KAZANIYOR"

Özgenç, taksi probleminin çözüme kavuşturulabilmesi için plakaların elden ele dolaştığı sisteme son verilmesi gerektiğini, ruhsatın kişiye özel olması gerektiğini şöyle anlattı:

"Taksi ruhsatı nasıl veriliyor? Plaka temelli ruhsatlandırma yapılıyor. Sonra bu plakalar elden ele geçebiliyor. Bir kişinin elinde çok sayıda taksi plakası toplanabiliyor. Bunun sonucu ne? Plakaları toplayan kişi, bu plakalarla kendisi taksicilik faaliyeti yürütebilir, şoför çalıştırabilir veya plakaları kiraya verebilir. Plaka sahibi plakayı kiraya verdi diyelim. Kiralayan kişi de şoför tuttu. Bu sistemle şoför, en az 3 aileyi geçindiriyor. Kendi ailesini, plakayı kiralayanı ve plaka sahibinin ailesini geçindiriyor. Plaka sahibi hiç emek harcamadan para kazanıyor. Mevcut sistem, plakaların belli kişilerin elinde toplanmasını doğuruyor. Direksiyon sallayan taksicinin emeklerinin karşılığında sadece kendisinin para kazandığı bir sistem kurulmalı. Plaka kiminse ruhsat onun olmalı. Kişiye verilmeli ruhsat. Ruhsatın elden ele para karşılığı intikal etmesinin önüne geçilmeli. Böylece korsan ve UBER denen yöntemlerle sisteme dahil olmak da önlenmiş olur.

"RUHSATIN KÖTÜYE KULLANILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Hazırladığım kanun taslağının mevcut kanun taslağından en önemli farkı istismara kapalı olması. Kişilerin emeğinin sömürülmesi önlenmeli. Plaka verilme aşamasından başlayıp, durakların işletilmesine kadar istismar önlenmeli. Bu kanun taslağı, taksicinin de kaliteli olmasını, araçların da nitelikli olmasını sağlıyor. Sadece taksicilerin ruhsatın üzerinde durmuyoruz, sistem denetlenebilir hale gelmeli.

"DENİZ TAKSİLERİ DE KAPSIYOR"

Hazırladığım kanun taslağına göre; Duraklar da ilgili idareler tarafından işletilecek. Durakların mafyatik bir yöntemle işletilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak. Sistemi değiştirmediğiniz sürece istismarın önüne geçemezsiniz."

Prof. Özgenç, hazırladığı kanun taslağını ilgili makamlarla paylaştığını ve tasarının değerlendirildiğini söyledi.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerde yaşanan sorunlara çözüm amaçlı hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı

İzzet Özgenç, Habertürk, İstanbul, Taksi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerde yaşanan sorunlara çözüm amaçlı hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerde yaşanan sorunlara çözüm amaçlı hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı - Son Dakika
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