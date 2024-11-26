Prof. Dr. Kozanoğlu'ndan Enflasyonla Mücadele Açıklamaları - Son Dakika
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Ekonomi

Prof. Dr. Kozanoğlu'ndan Enflasyonla Mücadele Açıklamaları

Prof. Dr. Kozanoğlu\'ndan Enflasyonla Mücadele Açıklamaları

Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, 'Türkiye Ekonomisinin Bugünü ve Geleceği' panelinde yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelenin etkili olabilmesi için kapsamlı düzenlemeler ve toplumsal farkındalığın şart olduğunu vurguladı. Küçük işletmelerin yüksek faiz yükü ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

26.11.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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EKONOMİST Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, 'Türkiye Ekonomisinin Bugünü ve Geleceği' panelinde konuştu. Prof. Dr. Kozanoğlu, "Etkili bir enflasyonla mücadele için politika araçlarının yanında kapsamlı düzenlemeler ve toplumsal farkındalık gerekiyor. Ancak bu şekilde uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretilebilir" dedi.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi ve MÜMAD iş birliği ile düzenlenen panelin moderatörlüğünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Gazeteci- Yazar Vahap Munyar yaptı. Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Burak Arzova ve Dr. Bader Arslan'ın da konuşmacı olduğu panelde Türkiye'nin ekonomisinin geçmişi, bugünü ve geleceği ele alındı.

Prof. Dr. Kozanoğlu, konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dile getirdiği 'fiyatlama davranışlarının bozulması' ifadeyi açıkladı. Prof. Dr. Kozanoğlu, "Şirketler ve marketler yüksek enflasyon ortamında fahiş fiyat artışlarına yöneldi. Satıcılar enflasyonu adı verilen bu durum, düzenlemeler ve denetimler olmadan kontrol edilmesi zordur. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler yüksek faiz yükü altında eziliyor. Bu koşullar bazı şirketleri üretim yerine finansal kazanç arayışına yönlendirdi. Bunun sonucunda piyasadaki mal ve hizmet arzı azaldı ve ekonomik denge olumsuz etkiledi. Şirketler açısından faiz bir maliyettir. Enflasyonla mücadelede süre uzadıkça bu maliyet artar. Sonuçta ekonomide en önemli konu arz ve taleptir. Arzı yani piyasaya daha fazla mal ve hizmet verilmesini engeller. Sanayi şirketleri özellikle orta ve küçük işletmeler, yüksek faiz yükü altında eziliyor. Haliyle paradan para kazanmayı, üretim yapmayı tercih edebilirler" diye konuştu.

BEKLENTİLERİN ROLÜ

Enflasyon beklentilerinin ekonomideki kritik rolüne de dikkat çeken Prof. Dr. Kozanoğlu, "Reel sektör ve bireylerin enflasyon beklentileri hala yüksek. Bu durum, bireylerin ve şirketlerin yüksek faiz oranlarıyla borçlanmayı göze almalarına neden oluyor. Eğer enflasyon hızla düşmezse, ekonomik dengeleri daha da zorlaştıracak. Özellikle son zamanlarda sinyal veren tahsil edilemeyen alacakların daha da artacağını, bir borç geri ödeme sorununun ortaya çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kozanoğlu, "Türkiye şu anda enflasyonla beş farklı boyutta mücadele ediyor. Bu süreç uzadıkça çözüm daha da zorlaşacak. Sıkı para politikasının süre uzadıkça olumsuz etkisi, fiyatlama davranışları, arz-talep dengesinin bozulması, bireysel ve firma borçluluğu konusu ve maliye politikalarının özellikle paradan para kazanan ve varlıklı kesimleri vergilendirme anlamında devreye sokulmaması enflasyonla mücadelenin kilit noktaları olarak öne çıkıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Hayri Kozanoğlu, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Kozanoğlu'ndan Enflasyonla Mücadele Açıklamaları - Son Dakika

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