Prof. Dr. Sabri Orman İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde anılacak

Türkiye'de iktisat ve İslam iktisadı alanında önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Sabri Orman vefatının ikinci yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen bir programla anılacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran 2022 Cuma günü 09.00'da İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu'nda yapılacak anma programına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katılarak bir konuşma yapacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İTO tarafından düzenlenecek anma programında İTO'nun geçen günlerde tanıttığı "Sabri Orman'ı Anlamak: Bir Mütefekkirin Düşünce Dünyasının İzinde" başlıklı kitap da tanıtılacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran ve İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in birer konuşma yapacağı programda "Sabri Orman'ı Anlamak" başlıklı bir panel de gerçekleştirilecek.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Babacan'ın yöneteceği panelde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Necdet Şensoy ile Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay ve Araştırmacı Yazar Erhan Erken birer konuşma yapacak.

???????2007 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak başladığı görevini 2009 yılından 2011 yılına kadar rektör olarak sürdüren Prof. Dr. Sabri Orman, iktisat ve İslam iktisadı alanında yaptığı çalışmalarla biliniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetim kurulu üyeliği de yapan Prof. Dr. Orman yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, çok sayıda telif ve tercüme eser vermişti. Prof. Dr. Orman 11 Haziran 2020'de vefat etmişti.