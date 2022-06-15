Prof. Dr. Sabri Orman İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde anılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Sabri Orman İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde anılacak

15.06.2022 10:32
Prof. Dr. Sabri Orman İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde anılacak

Türkiye'de iktisat ve İslam iktisadı alanında önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Sabri Orman vefatının ikinci yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen bir programla anılacak.

Türkiye'de iktisat ve İslam iktisadı alanında önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Sabri Orman vefatının ikinci yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen bir programla anılacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran 2022 Cuma günü 09.00'da İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu'nda yapılacak anma programına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katılarak bir konuşma yapacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İTO tarafından düzenlenecek anma programında İTO'nun geçen günlerde tanıttığı "Sabri Orman'ı Anlamak: Bir Mütefekkirin Düşünce Dünyasının İzinde" başlıklı kitap da tanıtılacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran ve İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in birer konuşma yapacağı programda "Sabri Orman'ı Anlamak" başlıklı bir panel de gerçekleştirilecek.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Babacan'ın yöneteceği panelde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Necdet Şensoy ile Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay ve Araştırmacı Yazar Erhan Erken birer konuşma yapacak.

???????2007 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak başladığı görevini 2009 yılından 2011 yılına kadar rektör olarak sürdüren Prof. Dr. Sabri Orman, iktisat ve İslam iktisadı alanında yaptığı çalışmalarla biliniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetim kurulu üyeliği de yapan Prof. Dr. Orman yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, çok sayıda telif ve tercüme eser vermişti. Prof. Dr. Orman 11 Haziran 2020'de vefat etmişti.

YORUMLAR
500
Vefa Lisesi İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı Vefa Lisesi İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
Kaynak: AA

Sabri Orman, İstanbul, Türkiye, İto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Sabri Orman İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde anılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:20 TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı
10:19 Pirlo'yu getiren Karagümrük'ün durmaya niyeti yok! Hedef Diego Costa'yı İstanbul'a getirmek
10:19 Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi!
10:16 Görüntüler Malezya'dan! Timsahtan ölü taklidi yapıp ağına çektiği köpeği tek hamlede yutup kayıplara karıştı
10:05 Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor
10:01 Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistlere göre 75 baz puanlık artış kesin
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:42 Cinsel ereksiyon halinde uyanan erkeklerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüksek ölüm riski onları teğet geçiyor
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:38:27. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Sabri Orman İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement