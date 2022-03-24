PTT "Sakin Şehirler-3" konulu posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle sundu - Son Dakika
Üye Girişi

PTT "Sakin Şehirler-3" konulu posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle sundu

24.03.2022 10:02
PTT "Sakin Şehirler-3" konulu posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle sundu

PTT AŞ, Uzundere, İznik, Vize, Güdül, Foça ve Halfeti ilçelerinin görsellerine yer vererek hazırladığı 6 değerli "Sakin Şehirler-3" konulu sürekli posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ, Uzundere, İznik, Vize, Güdül, Foça ve Halfeti ilçelerinin görsellerine yer vererek hazırladığı 6 değerli "Sakin Şehirler-3" konulu sürekli posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Sakin Şehir" unvanlı "Seferihisar, Göynük, Taraklı, Eğirdir ve Gerze" görsellerine yer verilerek hazırlanan "Sakin Şehirler" konulu sürekli posta pulları ile "Akyaka, Şavşat, Gökçeada, Mudurnu, Perşembe ve Köyceğiz" görselleriyle oluşturulan "Sakin Şehirler-2" konulu sürekli posta pulları serisinin devamı olarak, "Uzundere, İznik, Vize, Güdül, Foça ve Halfeti" görselleriyle hazırlanan 6 değerli "Sakin Şehirler-3" konulu pullar ve ilk gün zarfı satışa sunuldu.

"Sakin Şehirler-3" konulu 1 lira, 2 lira, 5 lira, 15 lira, 20 lira ve 31 lira (26 x 41 milimetre boyutunda) bedelli sürekli posta pulları ile bunlara ait 78 lira bedelli ilk gün zarfının PTT iş yerlerinde, şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışının yanı sıra bugün PTT Pul Müzesi'nde "Sakin Şehirler-3 Konulu Sürekli Posta Pulları 24.03.2022 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılıyor.

YORUMLAR
500
Suç makinesi yakalandı Suç makinesi yakalandı 'PTT Akıllı Esnaf' ile avantajlı pos hizmeti 'PTT Akıllı Esnaf' ile avantajlı pos hizmeti

Güdül, İznik, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT 'Sakin Şehirler-3' konulu posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle sundu - Son Dakika


Son Dakika
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
09:47 Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor
09:44 Son Dakika! Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var!
09:44 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Gönül'ün aldığı karar herkesi şaşırttı
09:35 Fıs Fıs İsmail'in "Kadınlar tayt giymesin" sözleri Aynur Aydın'ı çıldırttı: Damacanaya tecavüz edenler var
09:34 Pınar Deniz giydiği kıyafetlerle yargı dağıtıyor! Göbeğine kadar inen dekolte ile tam not aldı
09:28 Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:23 Dolandırıcılar Ümit Besen'in eşini hedef aldı! "120 liralık kargo borcunuz var" dediler...
09:23 Zelenski, Biden'dan Abramovich'in yaptırım listesine alınmamasını istedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 10:09:16. #1.12#
SON DAKİKA: PTT "Sakin Şehirler-3" konulu posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement