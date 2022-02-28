Quick Sigorta'dan "Esnafın Sigorta Bilincini Güçlendirme Girişimi" projesine destek - Son Dakika
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Quick Sigorta'dan "Esnafın Sigorta Bilincini Güçlendirme Girişimi" projesine destek

28.02.2022 18:01
Quick Sigorta'dan "Esnafın Sigorta Bilincini Güçlendirme Girişimi" projesine destek

Quick Sigorta, Türkiye'nin en geniş meslek grubu olan esnafların sigorta bilincini artırmak ve olası riskler karşısında tedbirli hareket etmesine olanak sağlamak amacıyla geliştirilen Esnafın Sigorta Bilincini Güçlendirme Girişimi (ESİB) projesine destek veriyor.

Quick Sigorta, Türkiye'nin en geniş meslek grubu olan esnafların sigorta bilincini artırmak ve olası riskler karşısında tedbirli hareket etmesine olanak sağlamak amacıyla geliştirilen Esnafın Sigorta Bilincini Güçlendirme Girişimi (ESİB) projesine destek veriyor.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) desteği, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği proje yönetimi ve koordinasyonluğunda, Türkiye Sigorta Birliği ana sponsorluğunda, 1 Ocak'ta başlayan ve 31 Aralık'ta sonlandırılması planlanan projede yer alan Quick Sigorta, 6 Şubat'ta "Yedekleyen İş Yeri Sigortası" semineriyle sigortacılık konusundaki deneyimini ve ürünlerini esnaf ile buluşturdu. Quick Sigorta, tarihleri daha sonradan belirlenecek olan eğitimlerine yıl boyu devam edecek.

TESK'e bağlı federasyon, birlik ve odaların yöneticileri ve esnafı aynı platformda buluşturarak, teori ve uygulamalı eğitimler vererek sigorta ve fon yönetimi bilincini güçlendirmek hedefiyle başlatılan ESİB projesi, esnafın orta ve uzun vadedeki büyümesine destek vermeyi hedefliyor. Esnafların faaliyetleri sırasında elde ettiği geliri fon yönetimi mantığı çerçevesinde kullanma yeteneğini artırmak için çalışan ESİB, güncel teknoloji ve ticari gelişmelerle doğru ve verimli fon/ödeme araçlarının kullanılmasına da yardımcı olacak. ESİB'in hedefleri arasında, riskler meydana gelmeden önce riskin önüne geçecek tedbirler almasına yönelik bilinç düzeyini güçlendirmek de bulunuyor. Proje sonunda ise katılımcılara, DMW'in uluslararası akreditasyonlu katılım belgesi verilecek.

"Deneyimlerimizi esnaf ile paylaşabiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, sektörün değerli eğitim projelerinden biri olan ESİB'e tam destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin önemli bir parçası olan esnaflarımızla Quick Sigorta olarak deneyimlerimizi paylaşabiliyoruz. Bu projeyle TESK'e bağlı 12 federasyon, 81 esnaf birliği,11 bin 48 esnaf odası, 3 bin 200 esnaf odası yönetimi ve 2 milyon üye esnafa ulaşabilme şansı yakaladık. Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı'nın yönetiminde online olarak gerçekleşen seminer serisinde ilk kez şubat ayında 'Yedekleyen İşyeri Sigortası' ürünümüzle yer aldık ve yıl boyunca bilgi ve deneyimlerimizi aktardığımız seminerlerimiz devam edecek. Sigorta bilincini güçlendirmek amacıyla 4 senedir Quick Sigorta'nın resmi internet sitesinden Sigorta Sözlüğü projesini yürütüyoruz. Bu bilinci artırmak için daha da çalışacağız."

Küçük esnafın yükünü azaltmaya yönelik geliştirilen Yedekleyen İşyeri Sigortası, küçük işletmeleri kapsayan ve kira kaybından sele, iş durmasından yangına kadar iş yerlerini her anlamda güvence altına alan kapsamlı bir Quick Sigorta ürünü olarak öne çıkıyor. Kovid-19 salgınından sonra hayatta kalmaya çalışan esnaflara "can suyu" olan Yedekleyen İşyeri Sigortası'ndan hangi ölçekte olursa olsun tüm işletmeler 300 TL'den başlayan fiyatlarla yararlanabiliyor.

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Türkiye, Sigorta, Aralık, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Quick Sigorta'dan 'Esnafın Sigorta Bilincini Güçlendirme Girişimi' projesine destek - Son Dakika


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