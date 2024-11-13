Radisson Hotel Mersin Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Radisson Hotel Mersin Açıldı

Radisson Hotel Mersin Açıldı

Radisson, Mersin'de yeni otelini açarak Türkiye'deki 100 otel hedefine bir adım daha yaklaştı.

13.11.2024 16:17
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Radisson Otel Grubu, Türkiye'deki büyüme hedefleri doğrultusunda Radisson Hotel Mersin'in açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 95'den fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası otel grubu Radisson, Türkiye'de büyüme hedefini gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Radisson Otel Grubu, liman kenti Mersin'deki portföyüne ekleme yaparak Radisson Hotel Mersin'in kapılarını açtı. 2030'a kadar Türkiye'de 100 otele sahip olmak isteyen grup, bu gelişmeyle hedefine bir adım daha yaklaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Radisson Otel Grubu, Orta, Güney ve Doğu Avrupa ve Türkiye Kıdemli Bölge Başkanı Yılmaz Yıldırımlar, portföylerine önemli bir katkı sağlayan Radisson Hotel Mersin'in açılışını kutlamaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Yıldırımlar, "Bu yeni tesis, olağanüstü misafirperverlik sunma ve misafir deneyimini geliştirme konusundaki kararlılığımızın bir örneğidir. Zengin kültürel mirası ve dinamik iş ortamıyla Mersin, bu yeni girişim için mükemmel bir zemin oluşturuyor. Misafirlerimizi ağırlamayı ve dünya standartlarındaki hizmetlerimiz ve modern olanaklarımızla topluma katkıda bulunmayı, dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Radisson Hotel Mersin Yatırımcısı Ecem Sevik ise Radisson Hotel Mersin'in açılışını gerçekleştirmenin kendileri için gurur verici olduğunu, konuklara "unutulmaz bir deneyim" sunmak için sabırsızlandıklarını vurguladı.

Amaçlarının, özenli hizmet ve kişiselleştirilmiş dokunuşlarla müşterileri memnuniyeti olduğunu kaydeden Sevik, "Çarpıcı Akdeniz manzarası ve modern olanaklarımızla, her konaklamayı özel kılmak ve Mersin toplumunun değerli bir parçası olmak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

68 oda ve süit yer alıyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yakın bir konumda yer alan Radisson Hotel Mersin'de 68 oda ve süit yer alıyor. Modern konfor alanları ve İskandinav esintili dekorasyonla tasarlanan odalarda, çay ve kahve olanakları ile sınırsız ücretsiz Wi-Fi sunuluyor. Daha lüks bir deneyim arayan misafirler için otelin geniş süitleri, deniz manzaraları ve geliştirilmiş olanakları bulunuyor. Misafirler, zengin bir kahvaltı büfesi ile çeşitli sıcak ve soğuk seçenekler sunan "Turkuaz" restoranda keyifli bir yemek deneyimi yaşayabiliyor. Öğle ve akşam yemeklerinde ise en taze malzemelerle hazırlanan uluslararası yemek seçeneklerinin yanı sıra glütensiz, laktozsuz ve şekersiz diyetler için alternatifler yer alıyor.

Radisson Hotel Mersin'de, toplantıdan atölye çalışmalarına, sosyal etkinliklerden düğünlere kadar çeşitli etkinlikler için ideal büyüklükte titizlikle tasarlanan 5 toplantı odası bulunuyor. Otelin 685 metrekarelik balo salonu, geniş ölçekli etkinlikler için esnek bir ortam sağlıyor. Düğün, resepsiyon, kurumsal konferans veya herhangi bir önemli etkinlik düzenlemek üzere tasarlanan bu mekan, en son teknoloji ile donatıldı. Spa ve sağlıklı yaşam merkezi, geleneksel Türk hamamı, yatıştırıcı ve gençleştirici özel masajlar ise misafirlere dinlenme olanağı sağlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Turizm, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Radisson Hotel Mersin Açıldı - Son Dakika

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