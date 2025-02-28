Ramazan'a Özel Renkli Çöp Şiş Katmer - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazan'a Özel Renkli Çöp Şiş Katmer

Adana'da geleneksel katmer, çöp şiş şeklinde ve renkli çikolatalarla Ramazan'a özel sunuluyor.

28.02.2025 17:19
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'Çöp şiş katmer' renklendi

Ramazan ayına özel 'Çöp şiş katmer' rengarenk servis ediliyor

ADANA - Adanalı tatlıcının geleneksel katmeri çeşitlendirmek için yaptığı Adana usulü 'çöp şiş katmer' Ramazan'a özel rengarenk servis ediliyor.

500 yıllık Gaziantep'in yöresel tatlılarından katmer, eşsiz lezzetiyle damaklarda güzel bir tat bırakıyor. Meşhur Antep fıstığı ile kaymağın buluştuğu lezzet, Adanalıların da yoğun ilgisini görüyor.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise geleneksel katmeri çeşitlendirmek için katmeri Adana usulü çöp şiş şeklinde yaptı ve 'çöp şiş katmer' ismini verdi. Adeta yok satan çöp şiş katmer Ramazan ayına özel portakallı, limonlu, çilekli ve sütlü çikolata ile servis etmeye başladı.

Rengarenk çikolatalar ile servis edilen çöp şiş katmer, yoğun talep görüyor.

"Çikolata çeşitliliği olunca yoğun talep görüyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Katmere bir yenilik getirdik ve bu ürünü çıkarttık. Çok güzel bir talep gördük. Gelen müşterilerimiz çeşitli çikolatalar ile servis edilmesinin daha iyi olacağını belirtti. Bizde portakallı, limonlu, çilekli ve sütlü çikolata ile kapladık. Çocuklar bu ürünü daha çok sevdi. Çikolata çeşitliliği olunca yoğun talep görüyor" diye konuştu.

"Katmerin bu halini çok beğendim"

Azra Yılmaz isimli müşteri ise sosyal medyadan görüp denemeye geldiğini anlatarak, "Aslında çöp şiş denilince akla kebap geliyor. Hiç böyle düşünmemiştim ama katmerin çöp şiş haliymiş. Ürün çok renkli ve tadı çok güzel. Katmerin bu halini çok beğendim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Adana, Yaşam, tat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan'a Özel Renkli Çöp Şiş Katmer - Son Dakika

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