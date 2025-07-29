RE: PLAY Turnuvası Ankara'da Başladı

Teknosa, Intel ve Excalibur işbirliğiyle düzenlenen RE: PLAY oyun turnuvasının ilk etabı Ankara'da gerçekleştirildi.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek etkinlik serisinin ilk durağı Ankara'daki ANKAmall Alışveriş Merkezi oldu. Katılımcılar, Excalibur'un Intel Core işlemcili G870 serisi bilgisayarlarında Forza Horizon 5 yarış oyununda rekabet etti.

Etkinlikte kurulan özel pistte uzaktan kumandalı araçlarla gerçekleştirilen yarışmalar, oyun severlere bambaşka bir deneyim sundu.

Etkinliğin en dikkati çekici özelliklerinden biri, araçların geleneksel uzaktan kumandalarla değil, Excalibur G870 bilgisayarlar üzerinden özel olarak geliştirilen bir yazılım aracılığıyla kontrol edilmesi oldu. Böylece katılımcılar hem sanal hem fiziksel yarışları bilgisayar performansı üzerinden deneyimleyerek, teknoloji ile eğlenceyi birebir yaşadı.

1000'den fazla oyun severin katılımıyla gerçekleşen RE: PLAY, Ankara'daki teknoloji ve oyun topluluğunun etkinliklere olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

RE: PLAY toplamda 10 fiziksel turnuvada oyun severleri bir araya getirecek. Büyük final heyecanı ise İstanbul'da yaşanacak. Son etapta 10 finalist büyük ödül için karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın kazanını 500 bin lira değerinde Teknosa hediye çeki ile ödüllendirilecek. İkinci olan yarışmacıya en güncel ekran kartlı RTX5000 Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.???????