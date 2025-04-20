Red Bull Four 2 Score Türkiye\'de Devam Ediyor

Red Bull'un küresel futbol organizasyonu Red Bull Four 2 Score'un Türkiye ayağındaki ikinci eleme turu, Trabzon'da gerçekleştirildi.

Migros'un partnerliğinde Avni Aker Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen turnuvaya katılan 26 takım, İstanbul'da düzenlenecek Türkiye finaline katılabilmek için mücadele etti.

Kalecisi olmayan, 15'e 25 metrekare sahada toplam 10 dakika süren maçta, ilk ve son dakikada atılan goller 2 sayı olarak sayıldı.

Devre arası ve mola verilmeyen Red Bull Four 2 Score'da, kaleci olmadığı için de oyuncular gol atmak için daha fazla fırsat yakaladı.

Turnuvaya katılan "Tamam Kanka" isimli takımın kaptanı Muhammet Emin Barutçu, maça hırslı başlamalarına rağmen son dakikalarda kalelerinde gördükleri gol nedeniyle 3-2 mağlup olduklarını belirterek, organizasyonun çok güzel olduğunu söyledi.

Arkadaş grubu ile "Dobermanlar FC" adını verdikleri takımda forma giyen Yasin Yıldız ise "Buraya eğlenmek için geldik ve 11 gol yedik, bunun neticesinde kaybettik." dedi.

Turnuvanın ilk turunda rakiplerini yendiklerini aktaran Fatih Korkmaz da amaçlarının İstanbul'daki Türkiye finalinin ardından Avusturya'nın Salzburg şehrinde gerçekleşecek dünya finaline katılmak olduğunu dile getirdi.