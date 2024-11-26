Renault'dan 2025 Beklentisi - Son Dakika
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Ekonomi

Renault'dan 2025 Beklentisi

Renault\'dan 2025 Beklentisi

Renault MAİS Genel Müdürü, 2025'te otomotiv talebinin 1 milyon civarında olmasını bekliyor.

26.11.2024 16:48
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Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, otomotiv piyasasında 2025'ten beklentilerine ilişkin, "Özellikle faizlerin bir miktar aşağı gelmesi, kurlardaki dengenin daha da oturması gerçekleşirse otomotiv talebinin yine 1 milyon adetler civarında olması muhtemeldir." dedi.

Çağdaş, Yeni Renault Duster'ın Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında üretime başlaması dolayısıyla düzenlenen basın gezisinin ardından yaptığı açıklamada, kendileri için önemli bir süreci bitirdiklerini söyledi.

Geçen yılın başında kurdukları hayali gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Çağdaş, "Daha önce Duster'ın diğer modellerini üretim satmaya başlamıştık ama buradaki LPG'li modeli, tamamıyla Türk işçisi ve mühendislerinin emeğiyle üretildi. İlk aracı da bugün banttan indirdik." diye konuştu.

Çağdaş, Duster'in Renault markasıyla daha da güçlendiğinin vurguladı.

LPG'li modellerin 4 yıl içinde önemli bir ağırlık kazanacağına inandığını aktaran Çağda, "Sadece Türkiye'de değil dünyada da süreç böyle işliyor. Artık otomotiv sektörü dizel motorlardan arınıyor. Atmosferik motorlar ise henüz ortadan kalkmadı. Dolayısıyla bu geçiş sürecinde LPG'nin, çözüm ekonomisi ve çevre dostu olması anlamında çok başarılı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Hedeflediğimiz müşteri memnuniyetini sağladık"

Otomotiv sektöründe 2024 yılını değerlendiren Çağdaş, diğer markalar gibi Renault için de zor geçtiğini belirtti.

2024'teki seçim döneminin tüm otomotiv piyasasındaki talep dengesini değiştirdiğini dile getiren Çağdaş, öne alınan taleplerin olduğunu, bunun yanı sıra, nisan ayında genel güvenlik standartları paketinin 1 no'lu paketten 2 no'lu pakete çevrilmesi süreciyle karşılaştıklarını anımsattı.

Dolayısıyla üretim siparişi verilmiş birçok aracını biraz iskonto yaparak satmak durumunda kaldıklarını vurgulayan Çağdaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm sektörde süreç böyleydi. Dolayısıyla aslında satış olarak var ama finansal performans anlamında çok parlak sonuçların olmadığı bir yıl oldu, bütün otomotiv sektörü açısından. Bizim için de hedeflediğimiz araç adetlerini sattık. Hedeflediğimiz müşteri memnuniyeti bizim için birincil ilke, bunu sağladık. Finansal performans anlamında kötü değiliz. Bu anlamda olması gerektiği kadar oldu diyebilirim. 2025 yılında özellikle faizlerin bir miktar aşağı gelmesi, kurlardaki dengenin daha da oturması gerçekleşirse otomotiv talebinin yine 1 milyon adetler civarında olması muhtemeldir. Daha istikrarlı, daha düzgün şekilde artan bir piyasa talebinin olmasını bekliyorum."

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Renault, Finans, bursa, Lpg, Son Dakika

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