Renault ile Rusya arasında anlaşma: Şirketin tüm varlıkları Rus devletine devredildi - Son Dakika
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Renault ile Rusya arasında anlaşma: Şirketin tüm varlıkları Rus devletine devredildi

16.05.2022 09:27

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fransız şirketi Renault'un Rusya'daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini açıkladı. Renault, yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almıştı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Renault ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi. Anlaşmaya göre, Renault Rusya'nın tüm payının Moskova belediye yönetimine devredildiği, Fransız şirketin, ülkenin en büyük otomobil şirketi Avtovaz'daki yüzde 68 payının ise NAMI adlı Rus enstitüsüne geçeceği kaydedildi. Açıklamada, Renault'un Avtovaz'daki payını 6 yıl içerisinde geri alma hakkına sahip olduğuna işaret edildi.

RUS BAKAN 1 RUBLE KARŞILIĞINDA DEVREDİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, Renault'un Rusya'daki varlıklarının sembolik "1 ruble" karşılığında devredileceğini duyurmuş, şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurması nedeniyle alternatif bulmak zorunda olduklarını söylemişti.

RENAULT RUSYA'DA ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

Renault, yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almış, Avtovaz için seçeneklerini gözden geçirdiğini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerdiği, ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklifi desteklemişti.

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Ticaret Bakanlığı, Renault, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Renault ile Rusya arasında anlaşma: Şirketin tüm varlıkları Rus devletine devredildi - Son Dakika


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