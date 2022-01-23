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Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak - Son Dakika

Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak

23.01.2022 12:13

Küresel bazda yaşanan çip krizi Oyak Renault'u da vurdu. Şirketin Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün üretime ara vereceği ve otomobil üretiminin tamamen duracağı belirtilirken, mekanik bölümlerin ise hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

Otomotiv sektöründe küresel bazda yaşanan ve birçok markayı zora sokan çip krizi bu kez Renault'u etkiledi. Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün ara vereceği açıklandı.

MEKANİK BÖLÜMLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Bloomberg HT'ye bilgi veren kaynaklar, fabrikanın mekanik bölümlerinin hizmet vermeye devam edeceğini, otomobil üretimin ise tamamen duracağını iletti.

İNSAN KAYNAKLARI DURUMU ÇALIŞANLARA BİLDİRDİ

Şirketin insan kaynakları söz konusu durumu 21 Ocak Cuma günü öğleden sonra çalışanlara bir e-posta ile bildirdi.

DAHA ÖNCE DE ÜRETİME ARA VERİLMİŞTİ

Oyak Renault, daha önce de yine çip tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 18 Ekim ile 4 Kasım arasında ve 16 Haziran-26 Temmuz arasında üretime ara vermişti.

Çip krizi Oyak Renault'u da vurdu! Otomobil üretimi 15 gün boyunca tamamen duracak

ÇİP KRİZİ NEDİR?

Ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar her alanda önemli bir yere sahip olan çiplerin üretimi, koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayınca çip krizi yaşanmaya başlandı. ABD merkezli çip üreticisi GlobalFoundries artan talebi karşılamak adına yeni planlamalar yapsa da üretimin talebe en erken 2022'de yetişebileceklerini resmen duyurdu.

ARAÇLARDA ÇİP KRİZİ NE ZAMAN BİTER?

Otomotiv sektöründe lider ülkeler ya da Türkiye gibi otomotiv ile ciddi istihdam sağlayan ve ihracat yapan ülkeler için yaşanan çip krizi kritik boyutlara geldi. Çip tedariki bugünden yarına çözüm bulunacak bir sorun olmaktan çıkarken hem karmaşık üretim yapısı hem de hammaddesinden başlayarak üretiminin zaman alıyor olması çipler konusunda ilerleyen günlerde yeni sorunlar yaşanmasına da sebebiyet verebilecek.

2022 yılı boyunca çiplerde tedarik sorununun devam etmesi beklenirken üretilen ancak kıt miktarda olan çipleri kimin alacağı konusunda tüketici elektroniği devleri ile otomotiv devleri arasında ve hatta ülkeler arasında münakaşalarında yaşanabileceğinden söz edildi.

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