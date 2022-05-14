Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi

14.05.2022 12:25

Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılacak. "Rize-Artvin" adlı ilk yolcu uçağı, 10.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile alanda bulunan kişilerce çiçeklerle karşılandı.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.30'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2538 sefer sayılı "Rize-Artvin" adlı yolcu uçağı, 10.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile alanda bulunan kişilerce çiçeklerle karşılandı.

"İNİŞİ KOLAY BİR HAVALİMANI"

Uçaktan ilk olarak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi indi. Ekşi, gazetecilere, havalimanının Rize ve Artvin için önemli bir proje olduğunu aktardı. İnişi pilotlarla birlikte kokpitte gerçekleştirdiğini belirten Ekşi, "Çok güzel bir havalimanı. İnişi çok kolay. Üç kilometre pisti var. Bina olarak çok güzel. İnşallah bölge için hayırlara vesile olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

"SON ANDA YER AÇILINCA BİNEBİLDİM"

"Rize-Artvin" uçağına binmek için sabah Trabzon'dan uçakla İstanbul'a gittiğini anlatan Rıdvan Serbestoğlu, "Uçakta yer yoktu. Son anda bir yer açıldı ve binmek nasip oldu. Son derece gurur verici." dedi. Uçağa binmek için Rize'den İstanbul'a giden Bülent İsmaioğlu ise "Ağlayanlar vardı uçakta. Çok kalabalıktı. Normal bir yolculuk değildi. Yapanlardan Allah razı olsun. Bölge için çok değerli bir yatırım." diye konuştu.

45 METRE GENİŞLİĞİNDE

Türkiye'nin ikinci denize dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK

Rize- Artvin Havalimanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından gerçekleştirilecek. İki liderin uçağının havalimanına inmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi - Son Dakika
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