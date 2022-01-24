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Rosatom ve Kırgızistan, SMR inşaatında iş birliği için anlaştı - Son Dakika

Rosatom ve Kırgızistan, SMR inşaatında iş birliği için anlaştı

24.01.2022 10:59
Rosatom ve Kırgızistan, SMR inşaatında iş birliği için anlaştı

Rus küçük modüler reaktör (SMR) teknolojisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam eden Expo 2020 kapsamında tanıtıldı.

Rus küçük modüler reaktör (SMR) teknolojisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam eden Expo 2020 kapsamında tanıtıldı. Ayrıca, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ile Kırgızistan Cumhuriyeti Enerji ve Sanayi Bakanlığı arasında, SMR inşasına yönelik iş birliği mutabakatı da imzalandı.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ve Kırgızistan Cumhuriyeti Enerji ve Sanayi Bakanı Doskul Bekmurzaev tarafından imzalanan mutabakatta taraflar, Kırgızistan Cumhuriyeti'ndeki RITM-200N tesisinde küçük bir modüler santral inşa etmek için iş birliği yapacaklarını belirtti.

İmzalanan iş birliği mutabakat zaptı ek olarak, Kırgızistan Cumhuriyeti'nde nükleer altyapı ve Ar-Ge'nin niteliğini geliştirmek için ortak çalışmalar yapılması ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımı için çeşitli alanlarında teknik personel yetiştirilmesi konularında yardımları da içeriyor.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SMR projeleri, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un en önemli önceliklerinden biridir. Bu projeler dünyadaki birçok ülkenin enerji üretimini önemli ölçüde değiştirecek ve katkıda bulunacak. Özellikle enerji erişiminin kısıtlı olduğu uzak bölgeleri geliştirecekler. Böyle bir tesisin inşaatı Kırgızistan'da sadece ülkenin enerji bağımsızlığını geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda bir bütün olarak Orta Asya'da halkın yaşam kalitesi ve Ar-Ge, teknoloji potansiyelinin artırılmasına katkı sunacak" dedi.

Kırgızistan Cumhuriyeti Enerji ve Sanayi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tilek Aitaliev ise "Dekarbonizasyon ve çevreye duyarlı enerji kaynaklarının geliştirilmesi, Kırgızistan'ın da takip etmek istediği küresel bir yönelim haline geldi. Rosatom ile yapacağımız iş birliğinin bize ülkemizin kalkınması için enerji, ekonomi ve sanayi sektörlerinde yeni ufuklar açacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Enerji, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rosatom ve Kırgızistan, SMR inşaatında iş birliği için anlaştı - Son Dakika Ekonomi


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