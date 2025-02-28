Ruha Elektrik, Azerbaycan\'ın Tek Distribütörü Oldu

Ekonomi

Elektrik ve enerji çözümleri sağlayıcısı Ruha Elektrik, HD Hyundai Electric ile olan uzun soluklu iş birliğini genişleterek Türkiye ile birlikte Azerbaycan'ın tek distribütörü olduğunu duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen elektrik ve enerji çözümleri sağlayıcılarından Ruha Elektrik, HD Hyundai Electric ile olan uzun soluklu iş birliğini genişleterek Türkiye ile birlikte Azerbaycan'ın tek distribütörü olduğunu duyurdu. 2003 yılından bu yana HD Hyundai Electric'in Türkiye distribütörlüğünü yürüten Ruha Elektrik, bu stratejik adımla bölgesel etkisini artırmayı ve tüm Türki Cumhuriyetlerde faaliyet göstermeyi hedefliyor. Azerbaycan ticari operasyonlarının tamamı merkez ülke Türkiye üzerinden yürütülecek. Ruha Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı İsa İshakoğlu, imza töreni sonrası süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirilen tören ile imzalar atıldı

Uzun süreli iş birliğinin yeni distribütörlük sürecindeki önemini belirten İshakoğlu, "Güney Kore ile karşılıklı görüşmelerimizin olumlu sonuçlanmasını, Türkiye'deki uzun ve başarılarla dolu ilişkilerimizin bir neticesi olarak görüyoruz. Türkiye'de HD Hyundai ile yürüttüğümüz iş birliğini, Azerbaycan tek distribütörlüğü ile daha geniş bir alana taşıyoruz. İmza törenimiz vesilesiyle HD Hyundai Electric Genel Merkezi'nden gelen üst düzey yetkililer ile organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Güney Kore, cazibe merkezi olan ülkemize güvenini ve ilgisini en net şekilde gösterdi. Şimdi ise bu anlamlı gelişmeyi resmen duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsa İshakoğlu, Azerbaycan pazarına açılmanın şirket için önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. İshakoğlu, "Yeni pazarımızın tüm ticari operasyonlarını Türkiye'den yöneteceğiz. Azerbaycan'da faaliyet gösteren partnerlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Etkin ve profesyonel çözüm ortakları ile Azerbaycan'ın hızla büyüyen inşaat ve enerji sektörlerinde, HD Hyundai Electric'in yüksek teknolojiye sahip ürünlerini sunacağız. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'daki müşterilerimize de en iyi çözümleri sağlayacağız" dedi.

"Azerbaycan-Türkiye ticaret hacmine katkıda bulunacağız"

Azerbaycan ve Türkiye'nin tarihsel ve kültürel bağlarının yanı sıra, ekonomik alanda da güçlü bir iş birliğine sahip olduğunu belirten İsa İshakoğlu, "Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı ve Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) gibi projeler, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin en somut örnekleri arasında yer alıyor. Özellikle başkent Bakü'de gerçekleştirilen büyük ölçekli altyapı projeleri ve konut inşaatları, pek çok sektörün dinamizmini artırıyor. 2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi ilk kez 7,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Biz de bu hedefe, HD Hyundai Electric'in küresel gücü ile katkıda bulunacağız" dedi.

"Azerbaycan distribütörlüğü büyüme ivmemizi artıracak"

İshakoğlu, "Ruha Elektrik, 2015'ten bu yana aralıksız olarak Fortune tarafından yayımlanan Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi listesinde yer alıyor. Kısa vadede ilk yüz şirket içinde konumlanmayı hedefliyoruz ve bu süreçte Güney Kore ile olan güçlü ilişkilerimizin katkısının büyük olacağını düşünüyoruz. Yeni distribütörlüğümüz ile yıllardır devam eden sürekli büyüme ivmemizin artacağını öngörüyoruz" dedi.

"Türki cumhuriyetlerin tamamında faaliyet göstermeyi amaçlıyoruz"

İshakoğlu, "20 yılı aşkın süredir Türkiye'de edindiğimiz deneyim ve uzmanlığı Azerbaycan pazarına aktararak, bölgedeki projelerin başarısına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca sadece Azerbaycan değil, diğer Türki Cumhuriyetlerde de faaliyet göstermek, şirketin bölgesel vizyonunun önemli bir parçası. Biz de bu ideale giden yolda önemli bir adım attık. Sadece ülkemizde değil, bölgede etkin bir oyuncu olmak için var gücümüzle çalışıyor, daha iyi bir gelecek inşa ediyoruz" dedi. - İSTANBUL