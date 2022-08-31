Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in haziranda imzaladığı kararnameyle yaptırımlar öncesinde Gazprom , Shell , Mitsui ve Mitsubishi'nin pay sahibi olduğu projenin Rus mevzuatına göre işletilmesi için Sahalinskaya Energiya adlı yeni bir şirket kurulmuştu.

Kaynak: AA

Japon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Japon Mitsubishi, Rus enerji projesinde kalmaya devam edecek - Son Dakika

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