Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler

Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, Donbass'ta bulunan Granitnoye köyündeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını hedef aldı. Batarya, Bayraktar'dan atılan füze ile imha edildi. Rus yanlısı güçler ise pozisyonlarını bırakarak kaçtı.
Yeni Şafak'ın haberine göre bu gelişmeyi değerlendiren Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev ise ilginç sözler sarf etti. Medvedev "Bizi, bu SİHA'ların (TB2) makineli tüfekle vurulabileceğine, rolünün abartılmaması gerektiğine ve AliExpress'ten alınmış ucuz malzemelerle yapıldığına inandıran uzmanların fikrini merak ediyorum" ifadelerini kullandı.
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