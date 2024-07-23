Rusya, Çin'e Enerji İhracatını Artırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya, Çin'e Enerji İhracatını Artırıyor

Rus petrol şirketi Rosneft'in CEO'su İgor Seçin, Rusya'nın Çin'e enerji ihracatının bu yılın ilk 6 ayında yüzde 4 artarak 46 milyar dolara çıktığını belirtti. Seçin ayrıca, Rusya'nın Çin'e petrol ve doğal gaz sevkiyatını artırmayı planladığını ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla büyüdüğünü vurguladı.

23.07.2024 16:59
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Rus petrol şirketi Rosneft'in Üst Yöneticisi (CEO) İgor Seçin, Çin'in enerji ithalatının yaklaşık yüzde 20'sini karşıladıklarını belirterek, "Bu yılın ilk 6 ayında Rusya'nın Çin'e enerji ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak yaklaşık 46 milyar dolara çıktı." dedi.

Seçin, başkent Moskova'da düzenlenen ve Rusya ile Çin iş dünyasından yetkililerin katıldığı bir etkinlikte konuştu.

Çin'in Orta Doğu yerine Rusya'dan petrol alarak Ocak 2022'den bu yana 14 ila 18 milyar dolarlık "ekonomik fayda" sağladığını kaydeden Seçin, Rusya'nın Kuzey Deniz Yolu dahil çeşitli güzergahlardan Çin'e petrol sevkiyatını artırmayı da değerlendirdiğini söyledi.

Seçin, son 2,5 yılda Rusya'nın Çin'e petrol sevkiyatını önemli oranda artırdığını ve Suudi Arabistan'ı geçerek bu ülkeye en çok petrol sevk eden ülke konumuna geldiğini belirtti.

Çin'e yönelik doğal gaz sevkiyatının bu yıl yaklaşık 40 milyar metreküpe ulaşarak rekor kıracağı "beklentisini" paylaşan Seçin, Rusya'nın söz konusu hacmi yıllık 100 milyar metreküpe kadar çıkarabileceğini ifade etti.

Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin hızla geliştiğini vurgulayan Seçin, "Bu yılın ilk 6 ayında Rusya'nın Çin'e enerji ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak yaklaşık 46 milyar dolara çıktı. Bu da Çin'in toplam enerji ithalatının yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 240 milyar dolara çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya, Çin'e Enerji İhracatını Artırıyor - Son Dakika

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