Rusya'dan yeni Türkiye hamlesi! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı - Son Dakika

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, (Rospotrebnadzor), yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'den çeşitli tarım ürünlerinin ithalatındaki kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

5 ÜRÜNDE KISITLAMALAR KALDIRILDI

Buna göre, Türkiye'den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.

SAHA ÇALIŞMALARI YAPMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya'ya gelen Rus heyetin yaş meyve ve sebze üretim, paketleme, laboratuvar yerlerinde yaptıkları incelemelerin ardından ihracattaki yasakları kaldırdıkları yönünde bildirimde bulunduklarını ifade etmişti.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Karmazin Anton Pavlovich önderliğindeki Rus heyetin, Antalya'ya gelerek saha çalışması yaptığını belirtmişti.