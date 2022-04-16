Rusya'dan yeni Türkiye hamlesi! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'dan yeni Türkiye hamlesi! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı

16.04.2022 20:42
Rusya'dan yeni Türkiye hamlesi! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı

Rusya, Türkiye'den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı açıkladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, (Rospotrebnadzor), yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'den çeşitli tarım ürünlerinin ithalatındaki kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

5 ÜRÜNDE KISITLAMALAR KALDIRILDI

Buna göre, Türkiye'den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.

SAHA ÇALIŞMALARI YAPMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya'ya gelen Rus heyetin yaş meyve ve sebze üretim, paketleme, laboratuvar yerlerinde yaptıkları incelemelerin ardından ihracattaki yasakları kaldırdıkları yönünde bildirimde bulunduklarını ifade etmişti.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Karmazin Anton Pavlovich önderliğindeki Rus heyetin, Antalya'ya gelerek saha çalışması yaptığını belirtmişti.

Rusya, Türkiye'den 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı
YORUMLAR
500
Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Anadolu Şampiyonası Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Anadolu Şampiyonası

Türkiye, Antalya, Tarım, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'dan yeni Türkiye hamlesi! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:33 Zelenski: İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
19:29 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti
19:22 Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 20:47:31. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'dan yeni Türkiye hamlesi! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement