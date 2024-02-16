Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 16'da Sabit Tutuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 16'da Sabit Tutuyor

Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 16\'da Sabit Tutuyor

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 16'da sabit tuttu. Enflasyonun azalma eğilimine rağmen halen yüksek seviyede olduğu belirtilen açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 ila 4,5 seviyesinde olması bekleniyor. Rus ekonomisinin 2023'te yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğü ifade edildi. Banka, politika faizini sabit tutarak enflasyondaki düşüş sürecini pekiştirmeyi hedefliyor.

16.02.2024 14:23
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Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 16'da sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkede enflasyonun azalma eğilimine girmesine rağmen halen yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 ila 4,5 seviyesinde olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, Rus ekonomisinin 2023'te yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğüne işaret edildi.

İç talebin ürün ve hizmet üretim kapasitesini aşmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bankanın izleyeceği para politikasının enflasyondaki düşüş sürecini pekiştirmeye devam edeceği vurgulandı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak Aralık 2023'te 100 baz puan artışla yüzde 16'ya yükseltmişti.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 16'da Sabit Tutuyor - Son Dakika

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