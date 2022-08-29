Avrupa'daki enerji krizi cam üretimini derinden sarstı! Firmalar fiyat artırıp stok yapmaya başladılar - Son Dakika
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Avrupa'daki enerji krizi cam üretimini derinden sarstı! Firmalar fiyat artırıp stok yapmaya başladılar

29.08.2022 18:17

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tüm Avrupa enerji kriziyle yüzleşti. AB'deyi saran kriz cam üretimini de vurdu. Acil durum hazırlığı yapan firmalar, fiyatları artırıp şişe stokluyor.

Rusya- Ukrayna savaşıyla Avrupa'da başlayan enerji krizi cam üretimine sıçradı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Avrupa'da cam üretiminde kullanılan enerjinin büyük ölçüde Rus doğal gazından sağlanması, üretimi olumsuz etkilemeye başladı. Avrupa'daki cam üreticileri ve üretimde cam ürünleri kullanan şişe imalatçıları, otomotiv ve inşaat üreticileri gibi firmalar, doğal gaz arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle acil durum planına hazırlık yapıyor. Otomobil üreticisi Audi'nin strateji başkanı Silja Pieh, Rusya'nın Almanya'ya doğal gaz arzını ciddi düzeyde azaltmasının yeni bir krize neden olabileceğini söyledi.

FİYATLAR ARTIRIP STOK YAPMAYA BAŞLADILAR

Avrupa içecek endüstrisi de baskı altında. Ukrayna'da faaliyet gösteren en az iki üretici de dahil bazı şişe tedarikçileri fabrikaları kapatmak ve üretimi sınırlamak zorunda kaldı. Diğerleri de fiyatları artırmaya başladı. Firmalar, ek depolama alanı kiralayarak şimdiden şişe stoklamaya da başladı.

ŞİŞELER İÇİN YENİ ÖNLEMLER ALINIYOR

İngiltere merkezli teslimat şirketi "Milk and More" ise cam şişelerinin ortalama ömrünü artırmaya çalıştıklarını söyledi. Şirket hasar görmüş şişeleri saptayacak tarayıcılar dahil şişelerini korumaya yönelik önlemler almaya başladı.

GAZ FİYATLARININ DÜŞÜK OLDUĞU BÖLGELERDE ÜRETİM

Bu önlemlere ek olarak bazı cam üreticileri de doğal gazdan petrole veya dizele geçiyor. Bazı büyük üreticiler de üretimlerinin bir kısmını gaz fiyatlarının daha düşük olduğu bölgelere aktarmayı düşünüyor.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa'daki enerji krizi cam üretimini derinden sarstı! Firmalar fiyat artırıp stok yapmaya başladılar - Son Dakika
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