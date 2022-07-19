Rusya'nın yeni hedefi Google oldu! İşgal paylaşımları sebebiyle tazminat ödeyecekler - Son Dakika
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Rusya'nın yeni hedefi Google oldu! İşgal paylaşımları sebebiyle tazminat ödeyecekler

19.07.2022 10:19

Rusya, Ukrayna işgali sebebiyle sosyal medyada paylaşılan videoları gerekçe göstererek Google'a soruşturma açtı. Açılan soruşturma sonucunda Google, Rusya'ya 373.878.583 dolar tazminat ödeyecek.

Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle birçok ülke Rus şirketlere ambargo uyguladı. Rus hükümeti, yanıltıcı videoları videoları kaldırmadığı gerekçesiyle Google'a para cezası kestiğini açıkladı.

GOOGLE RUSYA'YA CEZA ÖDEYECEK

Moskova'nın Tagansky Bölgesi Dünya Mahkemesi, 18 Temmuz'da gerçekleştirdiği oturumda "yasak olarak tanımlanan bilgilere erişimi kısıtlama prosedürünü" ihlal ettiğine karar verdi. Yasaklı materyallerin başvuru yapıldığı halde kaldırılmadığını belirten mahkeme heyeti, şirketin Rusya'da elde ettiği geliri hesaplayarak ceza tutarının belirlendiğini duyurdu.

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Google, Ukrayna işgali nedeniyle yayınlanan videolardan dolayı Rus hükümetine 21.077.392.317,8 ruble (yaklaşık 373.878.583 dolar) tazminat ödeyecek. Konu hakkında açıklama yapan Rus Telekomünikasyon Daire Başkanlığı, "Google ve diğer bilgi kaynakları, yasaklı bilgilerin kaldırılmaması nedeniyle Rus yasalarını ihlal etmektedir. Google'ın bu tür suçlar için toplam para cezası 7.2 milyar rubleyi aşıyor." ifadelerine yer verdi. Rus hükümeti, yaptırımlara ek olarak Google reklamları konusunda da kısıtlama getirildiğini duyurdu. Sistematik ihlal yaptığı gerekçesiyle şirketin reklam platformu başta olmak üzere bazı hizmetleri kısıtlanacak.

Rusya Telekomünikasyon Daire Başkanlığı tarafından açıklanan gerekçe ise şu şekilde;

-Ukrayna'da özel bir askeri operasyonun seyri hakkında sahte videoları barındırarak Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerini itibarsızlaştırma

-Terörizm ve aşırılığı teşvik eden içerikler

- Çocuk sağlığına zararlı içerikleri barındırma

-Reşit olmayan bireyler dahil olmak üzere, yasa dışı kitle eylemlerine katılmaya yönelik teşvik

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Kaynak: Shiftdelete

Ukrayna, Google, Rusya, Teknoloji, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın yeni hedefi Google oldu! İşgal paylaşımları sebebiyle tazminat ödeyecekler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın yeni hedefi Google oldu! İşgal paylaşımları sebebiyle tazminat ödeyecekler - Son Dakika
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