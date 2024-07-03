Rusya'ya yük taşıyan Türk tır şoförlerinin Gürcistan'da alıkonulduğu iddiası - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'ya yük taşıyan Türk tır şoförlerinin Gürcistan'da alıkonulduğu iddiası

Rusya'ya yük taşıyan Türk tır sürücüleri, aylardır Gürcistan'da alıkonulduklarını ve araçlarının parçalandığını iddia ederek yetkililerden yardım istiyor. Gürcü polisi tarafından durdurulan tır sürücüleri, pasaportlarına el konulduğunu ve bazıları 90 gündür tır parkında bekletildiğini belirtiyor. Türk tır sürücüleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için Türkiye yetkililerinden yardım bekliyor.

03.07.2024 13:55
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Rusya'ya yük taşıyan Türk tır şoförlerinin Gürcistan'da alıkonulduğu iddiası

Hiçbir gerekçe gösterilmeden Gürcistan tarafındaki tır parkında bekletilen tır şoförleri yetkililerden yardım istiyor

ARTVİN - Rusya'ya yük taşıyan Türk tır sürücüleri, aylardır Gürcistan'da alıkonulduklarını ve bu süreçte araçlarının parçalandığını iddia ederek yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden yardım istiyor.

Türkiye'nin farklı illerinden yüklerini alan tır sürücüleri, Sarp Sınır Kapısı'nı geçtikten sonra Gürcü polisi tarafından durdurularak pasaportları alınıyor. Özellikle Rusya'ya Avrupa yükü taşıyan tır sürücülerine yapılan uygulamada, bazı sürücüler 90 gün, bazıları 40 gün, bazıları ise 30 gündür Gürcü tarafındaki tır parkında bekletiliyor.

Bazı tırların kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandığını ve tır içinde direksiyon, ayna, şanzıman gibi bazı parçaların da söküldüğünü kaydeden Türk tır sürücüleri, bu durumun hem maddi hem de manevi olarak kendilerini zor duruma soktuğunu ifade ediyor. Tır şoförleri, Gürcistan yetkililerinin herhangi bir gerekçe göstermeden kendilerini ve araçlarını alıkoyduğunu belirterek, "Aylardır burada mahsur kaldık, araçlarımız parçalanıyor ve biz çaresizce yardım bekliyoruz" dediler.

Türk tır sürücüsü Ferdi Büyük, 50 gündür Gürcistan'da bekletildiğini ifade ederek "Burada tır içinde yatıyorum, eve gidemiyorum, pasaportlarımıza el konuldu. Hastalanıyoruz, psikolojimiz bozuldu. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" derken, İsmail Argun ise, "24 yıldır bu işi yapıyorum. Rusya'ya giderken Gürcü polisi tarafından durdurulduk, pasaportlarımıza el konuldu. Arabamızda Avrupa'dan gelen yük var. 90 gündür buradayım, Türkiye yetkililerinden bize yardım etmelerini bekliyoruz, mağduruz. Bize verilen evraklarla geliyoruz, Sarp Sınır Kapısı'na geliyoruz. Araçlarımıza da Avrupa yükü olduğu için el konuluyor. Normalde buradan geçmemiz yasaksa geri çevrilmesi gerek, onu da yapmıyor, bekletiyorlar" diye konuştu.

Hasan Ali Yücel isimli tır şoförü ise, "Bizim hiçbir suçumuz yokken Gürcistan'ın bizi alıkoyması çok garip. Ben yükümü Ankara'dan yükledim. Yüküm iş makinesi kepçenin motorunun parçaları, Avrupa patenli olduğu için 5 araba sadece bunun için tutuluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Rusya'ya yük taşıyan Türk tır şoförlerinin Gürcistan'da alıkonulduğu iddiası - Son Dakika

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