SAHA EXPO'da 4.5 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

SAHA EXPO'da 4.5 Milyar Dolar Hedefi

SAHA EXPO\'da 4.5 Milyar Dolar Hedefi

Yeni nesil yerli savunma ürünleri SAHA EXPO'da sergilendi. 4.5 milyar dolarlık iş hacmi bekleniyor.

23.10.2024 09:38
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Yeni nesil yerli savunma sanayi ürünleri SAHA EXPO'da görücüye çıktı. Yurt dışından yoğun ilgi gören fuarda imzalanan anlaşmalar sonrasında 4,5 milyar dolarlık iş hacmi oluşması bekleniyor.

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'da yeni nesil yerli savunma sanayi ürünleri sergileniyor. 1478 firmanın yer aldığı fuarda, 53 ürünün de lansmanı yapıldı. Fuarda yurt dışından 25 bakan ve 400'e yakın resmi heyeti ağırlandı. Yurt dışından alım heyetlerinin de yoğun ilgi gösterdiği fuarda SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça açıklamalarda bulundu. Fuarın işbirliklerine ve ihracata ciddi katkısının olacağını dile getiren Uça, 4,5 milyar dolarlık iş hacmi oluşmasının beklendiğini söyledi.

"Fuarda 4,5 milyar dolarlık anlaşma imzalanmasını bekliyoruz"

Fuarın Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sağladığını ifade eden Uça, "Fuarda rekorlar kırılacağını öngörüyorduk, buna tanık olmaya başladık. Yerli ve yabancı 1478 firma fuarda yer alıyor. İşbirlikleri ve Türkiye'nin ihracatı anlamında da önemli katkı sağlayan bir fuar olacak. Fuarda 4,5 milyar dolarlık anlaşma imzalanmasını bekliyoruz. Bu rakam Türkiye'nin bir yıllık savunma sanayi ihracatının yüzde 60'ı oluyor" şeklinde konuştu.

Fuarda 53 ürün lansmanı olacağını ifade eden Uça, "Kamuyu, katılımcıları firmalarla bir araya getirdiğimiz etkinlikler olacak. Fuarda ihracatın daha iyi seviyelere gelmesi için neler yapılabileceğini masaya yatıracağız. Dünyanın önemli uzay ajanslarından temsilciler fuarda olacak. Türkiye'nin uzay alanında yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği teknolojiler konusunda halkımız bilgilendirilecek" diye konuştu.

"185 ülke Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerini tercih ediyor"

Türkiye savunma sanayide son 20 yılda önemli bir mesafe kat ettiğine dikkat çeken Uça, "Millileştirme ile başlayan süreçte kendi özgün ürünlerimizi üretme aşamasına geldik. Şimdi dünyada oyunu değiştiren teknolojiler geliştiren bir ülke haline geldi. Dünyada 185 ülke Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerini tercih ediyor. Bu şekilde devam ederse gelecek yıllarda bu büyüme katlanarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

SAHA EXPO fuarının dünyada alanında en iyi fuar olduğunu aktaran Uça, "Dünyada savunma, havacılık ve uzay sektöründe fuarlar var. Genelde bu fuarlar farklı fuarlar oluyor, ayrı ayrı fuarlar oluyor. SAHA EXPO bu 3 alanı birleştiren bir fuar. SAHA EXPO'da savunma, havacılık ve uzay alanında gelişmeleri takip edip firmalara ulaşabiliyorsunuz. Bu özelliği ile SAHA EXPO dünyada tek fuar diyebiliriz. Bu fuarda KOBİ'lere de odaklanıyoruz. KOBİ'lerin savunma sanayi için üretim yapmasını ve ihracat yapmasını kolaylaştırmak istiyoruz. Yabancı heyetlerle KOBİ'leri buluşturup onların dünyaya erişmesini kolaylaştırmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Politika, istanbul, İhracat, Ekonomi, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SAHA EXPO'da 4.5 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika

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