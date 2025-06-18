Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza

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Ticaret Bakanlığı\'ndan Kocaeli\'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza
18.06.2025 23:40
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Ticaret Bakanlığı\'ndan Kocaeli\'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boş araziye salatalık döküldüğüne dair görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı. Gürcan, ilgili kişiye 1,4 milyon lira ile 17,2 milyon lira arasında değişen tutarda idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boş araziye salatalık döküldüğüne dair görüntülere ilişkin paylaşım yaptı.

Ticaret Bakanlığından Kocaeli'de boş araziye salatalık döküldüğüne dair görüntülere ilişkin açıklama
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan

"EN AĞIR İDARİ VE CEZAİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR"

Ticaret Bakanlığı olarak uyarıda bulunduklarını belirten Gürcan, "Meyve ve sebze ticaretinde, ürünleri usulüne uygun olarak imha etmeyen kişi ve işletmeler titizlikle tespit edilecek; mevzuat çerçevesinde, sorumsuz ve kuralları hiçe sayan kişilere en ağır idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığından Kocaeli'de boş araziye salatalık döküldüğüne dair görüntülere ilişkin açıklama

"YAKLAŞIK 300 KİLO SALATALIĞIN BOŞ ARAZİYE DÖKÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Gürcan, Ticaret İl Müdürlüğünce konuya ilişkin derhal inceleme başlatıldığını belirterek, "Aynı gün gerçekleştirilen denetim ve saha incelemelerinde, yaklaşık 250-300 kilogram çürümeye yüz tutmuş salatalığın boş araziye döküldüğü tespit edilmiştir. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle bölgedeki güvenlik kameraları, MOBESE kayıtları ve belediyeye ait kamera görüntüleri detaylı şekilde incelenmiş; yapılan çalışmalar sonucunda, 15 Haziran saat 22.36 civarında söz konusu alana giriş yapan '34 … ..7' plakalı kamyonetin S.B. adlı kişi üzerine kayıtlı olduğu tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığından Kocaeli'de boş araziye salatalık döküldüğüne dair görüntülere ilişkin açıklama

"17,2 MİLYON LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK"

İncelemeler neticesinde, Kurban Bayramı tatili süresince satışa sunulamayan ve bozulmaya başlayan salatalıkların söz konusu araçla bölgeye döküldüğünün anlaşıldığına işaret eden Gürcan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, bahsi geçen S.B. adlı kişi hakkında işlem başlatılmış olup, 1,4 milyon lira ile 17,2 milyon lira arasında değişen tutarda idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, Darıca Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha işlemleri nedeniyle ilgili kişi hakkında da gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, ticari düzeni bozan ve piyasa istikrarını tehdit eden her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek; sürdürülebilir, adil ve dengeli bir ticaret düzeninin tesisi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Kocaeli, Ekonomi, Darıca, Tarım, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bayram ÖZSOY:
    ama kurbanda adana yuregirde dereye atılan kurban organlarına vs ceza yazılmaz. adam napsaydı alım gucu yok satamamıs tepki olarakta dokmus gitmis. merak etme topragıda kirletmez salatalık. bazılarıda demiski millet ac onlara neden vermiyorsun. milleti bu hale getirene yoksulluga mahkum edenlere hesap sormuyorlarda gariban 3 kurus kazanayım umuduysa tezgahında salatalık satan adama hesap soruyorlar. 27 28 Yanıtla
  • yol yolcu :
    çok üzücü bir sahne.. umarım bu ceza caydırıcı olurda bir daha esnaf yada çifçi ürününü boyle çöpe atmaz.. 47 6 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    millet ye.eye bulamiyor bizimkler dokuyor allah cc yanimiza koyarmi iyicene ahlaksiz bir millet olup ciktik vicdansizlik cok fazla ben ekmek kirintisina bile icim aciyor bunlar dokuyorlar bari dagitin bunudami yapamiyorsunuz 39 4 Yanıtla
  • asya606p:
    bunu kazı oturdun bu millletin alım gücü 0 bu niye çöpe döküyo bu nasıl bir mal devlet bunagücünü göstersin pazarda pahalli satiyolar burda şov 25 3 Yanıtla
  • Bahri Mertoglu:
    salatalık iyi girmiş olsa gerek inşallah 12 1 Yanıtla
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