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Salgında zor günler geçiren çiçekçiler bu yıl satışlardan umutlu - Son Dakika

Salgında zor günler geçiren çiçekçiler bu yıl satışlardan umutlu

14.02.2022 00:58
Salgında zor günler geçiren çiçekçiler bu yıl satışlardan umutlu

Geçtiğimiz yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına rağmen umdukları satışı yapamayan çiçekçiler, bu yıl satışların hareketlenmesini bekliyor.

Geçtiğimiz yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına rağmen umdukları satışı yapamayan çiçekçiler, bu yıl satışların hareketlenmesini bekliyor.

Edirne'deki çiçekçiler, bu yıl satışların iyi gitmesi umuduyla hazırlıklarını tamamladı. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla tezgahlarını en güzel çiçeklerle süsleyen çiçekçiler, müşterilerini beklemeye başladı. Özellikle bu günü simgelediğine inanılan kırmızı gül satışlarında patlama yaşanırken, çiçekçiler işlerin hareketlenmeye başladığını söyledi. Sevgililer Günü'nün hafta içine gelmesi nedeniyle siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcayan çiçekçiler, hazırladıkları buketleri müşterilerin adreslerine teslim ediyor.

Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladıklarını ve umutla müşterilerini beklediklerini söyleyen Edirne Çiçekçiler Derneği Başkanı Erdinç Sabırman, geçtiğimiz yıllarda salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işlerin durgun geçtiğini ifade etti. Bu yıl satışlarda artış beklediklerini aktaran Sabırman, "Yarın için bayağı bir hazırlık yaptık. İnşallah işlerimiz de, satışlarımız da iyi olur. Biliyorsunuz geçen sene kısıtlamalar nedeniyle sipariş üzerinde satışlarımızı yaptık, biraz yorulduk ama açığı kapatmaya çalıştık. Bu sene kısıtlamanın olmaması bizleri sevindirdi. İnşallah işlerimizin de iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez sembolünün kırmızı gül olduğuna değinen Sabırman, bu özel günde vatandaşların en fazla kırmızı gül ve karışık buket tercih ettiğini söyledi.

Eşine çiçek almaya gelen vatandaşlardan Ferdi Kokoroz, "Kadınlar bizim için her zaman bir çiçektir. Bu tarzı yaşamak ve sevgimizi ifade etmek için bu günü anlamlandırmak istedik ve çiçekçiye geldik" dedi. - EDİRNE

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Sevgililer Günü, Koronavirüs, Patlama, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salgında zor günler geçiren çiçekçiler bu yıl satışlardan umutlu - Son Dakika Ekonomi


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