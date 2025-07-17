Samsun\'da Konut Satışları Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da konut satışları 2025 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,41 oranında artarak 13 bin 859 adede ulaştı.

TÜİK, konut satış istatistiklerini paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde Haziran ayında 107 bin 723 konut satılırken, bu konutlardan 2 bin 206 adeti Samsun'da gerçekleşti.

Verilere göre Samsun'da son 2 ayda konut satış rakamları önceki aylara göre düşüş gösterdi. 2025 yılının ilk ayında 2 bin 449 adet, şubatta 2 bin 230 adet, martta 2 bin 52 adet, nisanda 2 bin 525 adet, mayısta 2 bin 397 adet ve haziranda ise 2 bin 206 adet olmak üzere 6 ayda toplam 13 bin 859 adet konut satıldı.

2024 yılının ilk 6 ayında toplam 10 bin 13 konut satışı gerçekleşmişti. Bu yıl ilk 6 ayda (Ocak-Haziran) yapılan konut satışı ise geçen seneden 3 bin 846 adet daha fazla oldu. Buna göre konut satışları yüzde 38,41 oranında artış gösterdi. - SAMSUN