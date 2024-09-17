Samsun'da Konut Satışları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Konut Satışları Arttı

Samsun\'da Konut Satışları Arttı

Samsun'da 2024 yılının ilk 8 ayında 14 bin 958 konut satıldı. Ağustos'ta en yüksek satış gerçekleşti.

17.09.2024 11:42
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Samsun'da bu yılın ilk 8 ayında 14 bin 958 konut satıldı. Yılın 8 aylık döneminde en yüksek konut satışı 2 bin 547 adet ile Ağustos ayında yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Ağustos ayında 134 bin 155 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu.

Samsun'da Ağustos'ta 2 bin 547 konut satıldı

Samsun'da ise Ağustos ayında 2 bin 547 konut satıldı. Samsun'da Ocak-Ağustos döneminde 14 bin 958 konut satıldı. İstatistiklere göre bir önceki yılın aynı dönemi kıyaslandığında konut satışı 411 adet arttı.

Samsun'da 2024 yılında Ocak ayında bin 640, Şubat ayında bin 764, Mart ayında bin 789, Nisan ayında bin 457, Mayıs ayında bin 914, Haziran ayında bin 449, Temmuz ayında 2 bin 398, Ağustos ayında ise 2 bin 547 konut satıldı.

Yılın 8 aylık döneminde en yüksek konut satışı Ağustos ayında gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, samsun, Finans, Emlak, Son Dakika

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