Samsun\'da Konut Satışları Yükseldi

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2025 yılının Ocak ayında 2 bin 449 adet konut satıldı.

TÜİK, 2025 Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artış göstererek, 112 bin 173 oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 50 artış

Samsun'da ise 2025 yılının Ocak ayında 2 bin 449 adet konut satıldı. İlde 2024 Ocak ayında bin 640, Aralık ayında 4 bin 124 konut satılmıştı. Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 50 oranında arttı.

Samsun'da 2024 yılında toplam 27 bin 608 adet konut satışı gerçekleşmişti. - SAMSUN