Samsun\'da Salep Üretimi Denetimleri

Samsun'da salep üretiminin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve doğal salep varlığının korunması amacıyla üretim alanlarında denetim ve incelemeler gerçekleştirildi. Samsun'da 2025 yılında toplam 106 dekar alanda yaklaşık 55 ton salep üretimi yapıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü teknik personelinden oluşan komisyon, tapulu arazilerde doğal çiçek soğanlarının tespit edilmesi amacıyla salep üretim alanlarında denetim ve kontroller yaptı.

19 Mayıs ve Canik ilçelerinde bulunan yetiştiricilerin salep üreticisi olmak için başvuruda bulunmaları üzerine, "Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Uygulama Talimatı" ile "Doğal Çiçek Soğanlarının 2026 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ" kapsamında değerlendirmeler yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporlar tutanak altına alındı.

Samsun'da 2025 yılında toplam 106 dekar alanda yaklaşık 55 ton salep üretimi gerçekleştirildi. Çoğaltım ve gıda amaçlı üretim yapan salep üreticisi sayısının ise 165 olduğu belirtildi. Özellikle 19 Mayıs ve Kavak ilçeleri, kentteki salep üretiminde öne çıkan bölgeler arasında yer aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla bir yandan doğal salep popülasyonunun korunmasının hedeflendiği, diğer yandan da üretim miktarının artırılmasına yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü ifade edildi. - SAMSUN