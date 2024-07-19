Samsun\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 473 Bin 929 Oldu

Ekonomi

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 473 bin 929 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Haziran ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında Türkiye genelinde 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 29 milyon 987 bin 701 oldu.

3 bin 142 taşıtın tescili yapıldı

Samsun'da da Haziran ayında 3 bin 142 taşıtın kaydı yapıldı. Samsun'da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 473 bin 929 oldu. Bunun 229 bin 911'i otomobil, 12 bin 369'u minibüs, bin 627'si otobüs, 83 bin 806'sı kamyonet, 11 bin 749'u kamyon, 70 bin 941'i motosiklet, 980'i özel amaçlı araç, 62 bin 546'sı ise traktörden oluştu.

Samsun'da Haziran ayında 11 bin 129 aracın da devri yapıldı. - SAMSUN