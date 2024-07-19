Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 473 Bin 929 Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 473 Bin 929 Oldu

Samsun\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 473 Bin 929 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Samsun'da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 473 bin 929 oldu. Bu araçların içinde 229 bin 911 otomobil, 12 bin 369 minibüs, bin 627 otobüs, 83 bin 806 kamyonet, 11 bin 749 kamyon, 70 bin 941 motosiklet, 980 özel amaçlı araç ve 62 bin 546 traktör bulunmaktadır. Ayrıca Haziran ayında 3 bin 142 yeni araç kaydedilirken, 11 bin 129 aracın devri gerçekleşti.

19.07.2024 13:57
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Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 473 bin 929 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Haziran ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında Türkiye genelinde 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 29 milyon 987 bin 701 oldu.

3 bin 142 taşıtın tescili yapıldı

Samsun'da da Haziran ayında 3 bin 142 taşıtın kaydı yapıldı. Samsun'da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 473 bin 929 oldu. Bunun 229 bin 911'i otomobil, 12 bin 369'u minibüs, bin 627'si otobüs, 83 bin 806'sı kamyonet, 11 bin 749'u kamyon, 70 bin 941'i motosiklet, 980'i özel amaçlı araç, 62 bin 546'sı ise traktörden oluştu.

Samsun'da Haziran ayında 11 bin 129 aracın da devri yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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