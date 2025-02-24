Samsun\'da Vergi Haftası Kutlandı

Ekonomi

Samsun'da 24 Şubat-2 Mart Vergi Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla Şubat ayının son Vergi Haftası olarak çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Bu çerçevede Samsun Defterdarlığı tarafından Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Anıta çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. Törene Samsun Defterdarı Halil İbrahim Temiz, TÜİK Samsun Bölge Müdürü Halil Emecen, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, yeminli mali müşavirler, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile defterdarlık çalışanları katıldı. - SAMSUN