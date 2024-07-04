Samsun Müzesi, 100 Bini Aşkın Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Müzesi, 100 Bini Aşkın Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Samsun Müzesi, 100 Bini Aşkın Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Samsun Müzesi, 2 milyon yıllık Güney Mamudu fosilleri, 5 bin yıl önce ameliyat edilen kafatası ve diğer birçok tarihi eserin sergilendiği bir müzedir. Mimarisinde Karadeniz'in dalgalarından esinlenilen müze, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıldı. Açılalı 4 ay olmadan 100 binden fazla kişi müzeyi ziyaret etti.

04.07.2024 10:35
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Amisos Hazinesi, 2 milyon yıllık Güney Mamudu fosilleri ve 5 bin yıl önce ameliyat edilen kafatası gibi tarihi eserlerin sergilendiği Samsun Müzesini açıldığı günden bu yana 100 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Mimarisinde Karadeniz'in dalgalarından esinlenilen ve Karadeniz Bölgesi'nin en büyük müzesi olan Samsun Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 13 Mart'ta açıldı. Eski arkeoloji ve etnografya müzesinden taşınan eserlerin yanı sıra eşi benzeri olmayan birçok tarihi ve kültürel eserin de sergilendiği müze, yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oldu. Resmi rakamlara göre müzeyi, açılalı 4 ay olmadan 100 binden fazla kişi gezdi.

Eşi benzeri olmayan eserler

Samsun Müzesi, Güney Mamudu fosilinin de yer aldığı 545 milyon yıllık deniz lalesi fosili ve diğer fosiller yanı sıra, 5 bin yıl önce yapılan beyin ameliyatının izlerini taşıyan kafatası, Karun Hazinesi'nden sonra en değerli hazine olarak gösterilen Amisos Hazinesi, Amisos Mozaiği, Tunç Çağı'na ait savaş ve avcılık malzemeleri, Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk insan yerleşkesinin buluntuları, pişmiş topraktan yapılan lahit mezarlar, MÖ 5900'lü yıllara ait volkanik cam kaya eserler, Hitit Dini Merkezi Nerik'te bulunan esrarengiz tabletler ve eserlere ev sahipliği yapıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Müzesi, 100 Bini Aşkın Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika

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