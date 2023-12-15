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Samsung Electronics Türkiye'de Jeff Jo başkanlık görevine getirildi - Son Dakika
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Samsung Electronics Türkiye'de Jeff Jo başkanlık görevine getirildi

Samsung Electronics Türkiye, 25 yıldan uzun süredir şirket bünyesinde çeşitli roller üstlenen Jeff Jo'yu başkan olarak göreve getirdi. Jo, Türkiye'nin inovasyona ve teknolojik gelişmelere yüksek adaptasyon gücüyle Samsung için potansiyeli yüksek bir pazar olduğunu belirtti.

Samsung Electronics Türkiye\'de Jeff Jo başkanlık görevine getirildi
15.12.2023 - 10:46,
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Samsung Electronics Türkiye'de başkanlık görevine 25 yıldan uzun süredir şirket bünyesinde çeşitli roller üstlenen Jeff Jo getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe imza atan Samsung Electronics Türkiye, 25 yıldan uzun süredir şirket bünyesinde çeşitli roller üstlenen Jeff Jo'yu başkan olarak göreve getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jeff Jo, Türkiye'nin inovasyona ve teknolojik gelişmelere yüksek adaptasyon gücüyle Samsung için potansiyeli yüksek bir pazar olduğunu belirterek, yeni görevi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir teknoloji tutkunu olarak 2024 yılını önemli bir dönüm noktası olarak görüyorum. Samsung olarak inovatif çözümlerimiz, yapay zeka entegre edilmiş ürünlerimiz ile sektördeki trendleri belirleyeceğimize inanıyoruz. Yapay zekanın gündelik hayatımıza daha derinden entegre olmasıyla, akıllı cihaz ekosistem deneyimi köklü bir dönüşüm yaşayacak. Yapay zeka, teknolojinin etkin kulllanımının yanı sıra özellikle çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunan bir olgu. Bu açıdan bakıldığında, 2024 yılı yapay zekanın gündelik yaşantımızı dönüştürdüğü bir yıl olacak. Samsung olarak yapay zeka özellikli ürünlerimiz ve SmartThings ekosistemimizle bu dönüşümün önemli bir parçasıyız. Ben de bu dönüşümü Türkiye ile birlikte takip edeceğim için çok heyecanlıyım."

Jo, Türkiye'nin genç nüfus yapısına değinerek, "Innovation Campus ve Solve for Tomorrow kurumsal sosyal sorumluluk programlarımızla, Türk gençlerinin geleceği şekillendiren teknolojiler ve sürdürülebilir kalkınma konusunda yetkinliklerini geliştirerek toplumsal fayda sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Jeff Jo hakkında bilgi

Görevi Philip Choi'den devralan Jeff Jo, 1997'de Samsung Electronics'in Güney Kore'deki genel merkezinde kurumsal ilişkiler departmanında kariyerine başladı. Şirket içinde yükselerek 2004'te mobil dış satışlar bölümünde görev aldı.

2009'da Tayland'da, ardından 2014'te ise Avustralya'da mobil iş birimi müdürü olarak başarılı bir performans sergileyen Jo, 2017'de mobil perakende operasyonu başkanlığı görevine getirildi. Bu görevde, şirketin mobil ürünlerinin perakende sektöründeki operasyonlarını ve müşteri deneyimini geliştirdi.

Kanada'da 2019'da Samsung Electronics Başkanı olarak atanan Jo, Kuzey Amerika pazarında şirketin etkinliğini ve pazar payını artırmada önemli başarılara imza attı.

2021'de Mobil Deneyim Perakende Grubu Başkanı olarak atanan Jo, Samsung Electronics Türkiye Başkanı olarak göreve atanıncaya kadar bu pozisyonda bulundu.

Kaynak: AA
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