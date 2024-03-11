Samsung, Kadın Teknisyen Eğitim Programı\'nın üçüncü dönemini tamamladı

Samsung Electronics Türkiye tarafından düzenlenen Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nın üçüncü dönemi sona erdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Hayatın Her Alanında Uzman Kadınlar" söylemiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığı artırmak ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen eğitim programının üçüncü döneminden başarıyla mezun olan 25 kadın teknisyen, sertifika almaya hak kazandı.
Test ve mülakatlarda başarılı olmalarının ardından bir aylık pratik ve teorik eğitimleri tamamlayan kadın teknisyenlere sertifikaları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da gerçekleştirilen törende takdim edildi. Program mezunları, bu sertifikayla mobil iletişim sektöründe, bakım ve onarım hizmetleri alanında diledikleri şirkette çalışabilme fırsatı yakalayacak.
Kadın Teknisyen Eğitim Programı, geleneksel bakış açısıyla "erkek mesleği" olarak görülen cihaz bakımı ve onarımı iş kolunu kadınların katılımıyla dönüştürerek mesleki gelişimde fırsat eşitliği sağlamak ve toplumsal farkındalık yaratmak hedefiyle ilk olarak 2022'de yola çıktı. Program, katılımcılara temel seviye cep telefonu, tablet ve aksesuar onarımı becerisi kazandırmayı amaçlıyor.
"Toplumsal dönüşüme katkı sağlıyoruz"
Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo, 2024'ün yapay zeka gelişmeleri ve entegrasyonu açısından heyecan verici geçeceğini ve cihaz deneyimlerinde dönüşümlere sahne olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Gündelik yaşamımız ve deneyimlerimiz yapay zeka ile dönüşürken, Samsung olarak toplumsal dönüşüme katkı sunmayı da kurumsal vizyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Küresel kurumsal vatandaşlık vizyonumuzla geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyoruz. Samsung Electronics Türkiye olarak 'Her Alanda Uzman Kadınlar' vizyonumuzla Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nın üçüncü dönemini hayata geçirdik. Kadınların iş hayatına katılmaları ve yeteneklerini yeni alanlarda geliştirmeleri bizim için çok önemli."
Samsung Electronics Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül de "Akıllı Servis Noktaları" gibi yenilikçi yaklaşımlarla sektöre öncülük etmeye ve müşteri deneyimini dönüştürmeye devam ettiklerini belirterek, "Değişim ve dönüşüm yalnızca teknik konular ya da iş süreçlerinde değil, iş gücünde ve toplumsal alanda da önem arz eden bir olgu. Programdan mezun olan kadın teknisyenler hem kendileri hem de diğer kadınlar için yeni ve farklı bir kariyer yolu açarken, aslında eşitlikçi vizyonumuzla ortaya koyduğumuz toplumsal dönüşüme de öncülük ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Samsung Electronics Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Semra Ergin ise programın 'erkek işi' olarak algılanan bir alanda kadınlar için yeni kariyer fırsatları oluşturduğunun altını çizerek, "Samsung Electronics Türkiye İnsan Kaynakları olarak, iş hayatında kadınlar için fırsat eşitliği sağlanmasına katkı sunan bu anlamlı projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor, insan kaynakları alanında kendi kurumsal kültürümüzü de eşitlikçi ilkeler doğrultusunda iyileştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Samsung, Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nın üçüncü dönemini tamamladı - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla ve Zeytinburnu'nda vatandaşları kentsel dönüşüm kampanyaları hakkında bilgilendirdi. İstanbul turu kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliği, 39 yeni bilgilendirme aracıyla 39 ilçede devam ediyor.
Bursa'da bir araya gelen polis emeklileri, tüm polislere 3600 ek gösterge verilmesini talep etti. Emekli polislerin maaşlarının asgari ücretin altında kaldığına dikkat çeken Göçen, adaletsizlik ve haksızlığın giderilmesini istedi.
Antalya Ticaret Borsası (ATB), tarımsal üretimin, ticaretin ve ihracatın geliştirilmesi için projeler yürütmektedir. ATB, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi kapsamında İngiltere'de pazar arayışlarını sürdürmektedir. ATB üyeleri, İngiltere'ye gerçekleştirdikleri ziyarette İngiliz yaş meyve sebze ithalatçısı firmalarla görüşmeler yapmış ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca, heyet Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile de bir araya gelerek ticari ilişkileri değerlendirmiştir. ATB, yaş meyve sebze ihracatını artırmak ve pazarı büyütmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Çorum sanayisinde kadın kaynakçılar yetiştiriliyor. Kalkınma Ajansları 2024 yılı teması olan 'Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı' öncelikleriyle uyumlu olarak, proje kadınların kaynakçılık mesleğinde yetişmesini ve güçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında 10 kadın kaynakçı adayına teorik ve uygulamalı kurslar düzenleniyor ve deneyimli kaynak ustaları tarafından mentörlük sağlanıyor. Kadın kaynakçılar, hızlı bir şekilde kaynak atmaya başlayarak başarı elde ediyor ve bu durum, kadınların sanayi sektöründe güçlü bir şekilde yer alabileceğini gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kadınların üretime ve iş gücüne aktif katılımlarını sağlamak ve desteklemek amacıyla Kalkınma Ajansları için 2024 yılı çalışma temasını 'Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı' olarak belirlemiştir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen 'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinin ortağı olan S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Zirvesi'nde iyi uygulama örneği olarak seçildi. Kooperatif, doğal taş işleme atölyesi ve gümüş işleme atölyesiyle kadınların tasarım becerilerini geliştirmelerine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamalarına olanak tanıyor.
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), KOSGEB, BAİB ve BAKA iş birliğiyle Avrupa İşletmeler Ağı KOSGEB İhracat Eğitimi düzenlendi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, eğitimlerin Manavgat'ın ihracat potansiyelini artırmaya ve ihracat yapan firma sayısını artırmaya katkı sağlayacağını belirtti. Eğitimde, ihracata yönlendirme, devlet destekleri ve yeşil lojistik gibi konular ele alındı. Eğitimin son oturumu ise online olarak gerçekleştirilecek.
Son günlerde yüksek bir seyir izleyen dolar kurunda tarihi bir eşik daha aşıldı. Dolar, 32 TL'yi gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?