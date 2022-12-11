TBMM'ye TOGG ile gelen Varank'a CHP'li Özgür Özel'den teklif: Onu Meclis'e bırakın, vekiller de test eder - Son Dakika
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TBMM'ye TOGG ile gelen Varank'a CHP'li Özgür Özel'den teklif: Onu Meclis'e bırakın, vekiller de test eder

11.12.2022 14:57

TBMM'deki bütçe görüşmelerine yerli otomobil TOGG'la gelip, "TOGG gün boyunca burada olacak, değerli vekillerimiz gelip görebilecekler" ifadelerini kullanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, CHP'li Özgür Özel'den dikkat çeken bir teklif geldi. Özel, "Hediye geri alınmaz, onu Meclis'e bırakın birde şarj ünitesi koyun. Vekiller test eder, bizimde bir katkımız olur. Biz Togg ile gurur duyarız" ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe görüşmelerine TOGG'un test araçlarından biri ile geldi.

"BUGÜN TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİ MECLİS'E GETİRDİK"

Görüşmelere katılmadan önce dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarına aracın yanında açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "60 yıl önce devrim projesi meclisin önünde son bulmuştu. bugün biz de Türkiye'nin otomobilini meclise getirdik. Gün boyunca burada olacak, değerli vekillerimiz gelip görebilecekler. Bu test araçlarından bir tanesi. Üretilen araçların hepsi onay almak için üretilen araçlar. Seri üretim bandından çıkan araç. Onay alındığında bu araçlar satılabilir hale gelecek. Testler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Özel'den TBMM'ye TOGG ile gelen Varank'a teklif: Hediye geri alınmaz, onu Meclis'e bırakın
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

BAKAN VARANK'A ÇARPICI TEKLİF

Bakan Varank'ın Meclis'e TOGG ile gelmesi büyük ses getirirken, bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den dikkat çeken bir teklif geldi.

CHP'Lİ ÖZEL: VEKİLLER TEST EDER, BİR KATKIMIZ OLUR

Bakan Varank'a seslenen Özel şu ifadeleri kullandı; "Bakan Togg ile Meclis'e gelmiş. Hediye geri alınmaz, onu Meclis'e bırakın birde şarj ünitesi koyun. Vekiller test eder, bizimde bir katkımız olur. Biz Togg ile gurur duyarız."

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Mustafa Varank, Özgür Özel, AK Parti, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM'ye TOGG ile gelen Varank'a CHP'li Özgür Özel'den teklif: Onu Meclis'e bırakın, vekiller de test eder - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'ye TOGG ile gelen Varank'a CHP'li Özgür Özel'den teklif: Onu Meclis'e bırakın, vekiller de test eder - Son Dakika
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