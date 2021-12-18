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ŞANLIURFA - Mısır verimi arttı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Mısır verimi arttı

18.12.2021 11:00

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da 1 milyon 500 bin dekar alanda ekimi yapılan mısır, verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da 1 milyon 500 bin dekar alanda ekimi yapılan mısır, verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamında sulanan arazilerin her geçen gün arttığı kentte, yükselen verimle ekonomiye daha fazla katkı sağlanıyor.

İnsan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmasının yanında yağ, tatlandırıcı, biyoyakıt-biyoetanol üretiminde de değerlendirilmesi nedeniyle talebin yoğun olduğu mısır da çiftçilerin tercih ettiği ürünlerin başında geliyor.

Mısırın birinci ve ikinci ürün olarak 1 milyon 500 bin dönüm alanda ekildiği kentte, hasat çalışmalarının sonuna gelindi.

Dönüm başına ortalama 1000 ile 1250 kilogram arasında verimin elde edildiği ve fiyat artışının yaşandığı mısır, üreticisini mutlu etti.

"Çiftçilerimiz mısır fiyatında altın yılını yaşıyor"

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin mısır üretiminin yüzde 16'sının Şanlıurfalı çiftçiler tarafından yapıldığını söyledi.

Bu yıl mısır veriminin beklentilerinin üzerinde olduğunu belirten Eyyüpoğlu, "Bu yıl 1 milyon 500 bin dönüm alanda çiftçilerimiz mısır ekimi gerçekleştirdi. Ekim ayında başlayan hasadın artık sonuna geliyoruz. Bu yıl verim çok iyi, kentimizden 1 milyon 700 bin ton mısır rekoltesi bekliyoruz. Fiyat, birinci ürün olarak ekimi yapılan mısırda 2,5 liraydı, şimdi hasadı yapılan ikinci ürün mısırda 4,25 liraya kadar yükseldi. Çiftçilerimiz geçen yıla göre mısır fiyatında altın yılını yaşıyor. Bu yıl gerçekten çiftçilerimiz hem verimden hem de ürünün fiyatından çok çok memnun." dedi.

Üretici İbrahim Aslan da bu yıl 30 dönümde mısır ekimi yaptığını söyledi. Aslan, "Verimden memnunuz, dönüm başına 1000 kilogram ile 1200 kilogram verim elde ettik. Ürünü hasat ettiğimiz gibi satışa gönderiyoruz, kilogramını 3,5 lira ile 3,75 liraya sattık. Üründeki maliyet artışına rağmen elde ettiğimiz verim ve fiyat artışı bizi mutlu etti." diye konuştu.

Hüseyin Yıldız da geçen yıl mısırın fiyatının 1,5 lira düzeylerinde olduğunu, bu yıl iki kat artış yaşanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

ŞANLIURFA - Mısır verimi arttı
ŞANLIURFA - Mısır verimi arttı
ŞANLIURFA - Mısır verimi arttı
ŞANLIURFA - Mısır verimi arttı
ŞANLIURFA - Mısır verimi arttı
ŞANLIURFA - Mısır verimi arttı
ŞANLIURFA - Mısır verimi arttı
ŞANLIURFA - Mısır verimi arttı
ŞANLIURFA - Mısır verimi arttı

Şanlıurfa, Türkiye, Hasat, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ŞANLIURFA - Mısır verimi arttı - Son Dakika Ekonomi


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