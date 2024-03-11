Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Hummalı Çalışma Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Hummalı Çalışma Devam Ediyor

Sarıgöl\'de Üzüm Bağlarında Hummalı Çalışma Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında budama ve çubuk bağlama işlemleri yoğun bir şekilde sürüyor. Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekardan fazla alanda dokuz farklı tür üzüm yetiştiriliyor.

11.03.2024 09:52  Güncelleme: 09:56
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında hummalı çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sarıgöl'de Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm bağlarından ayrı olarak Mevlana ve crimson türü üzüm bağlarında da budaması tamamlanan bağlarda çubukların yüksekte olan tellere bağlanması traktör römorkları yardımıyla oldukça zahmetli bir şekilde devam ediyor.

Sarıgöllü üzüm üreticisi olan Ulvi Cerit, "Mart sonuna kadar bağların budanması ve tellere çubukların bağlanma işlemleri tamamlanır. Benim crimson türü üzüm bağımda sistem çardak gibi bu nedenle römork üzerine çıkan kadın işçilerimiz tarafından bağlanır. Zaten crimson ve Mevlana üzümleri mutlaka yüksek çardak tipi sisteme sever." dedi.

Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekardan fazla alanda Çekirdeksiz Sultaniye üzüm yanında dokuz tür üzüm yetiştiriliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Hummalı Çalışma Devam Ediyor - Son Dakika

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