Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor

Sarıgöl\'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor

Yılbaşı sofralarını süsleyecek Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin hasadı Sarıgöl'de sürüyor.

09.12.2024 08:58
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri yağmur, çamur ve soğuğa rağmen örtüaltı bağlarda üzüm kesim çalışmaları devam ediyor. Yeni yıl sofralarını süsleyecek ilk üzümlerin hasadı ilçede devam ediyor.

Temmuz ayında erkence üzümlerin kesimleri ile başlayan üzüm kesim çalışmaları ve 20 Temmuz'dan sonra başlayan Çekirdeksiz Sultaniye üzüm hasadı aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen örtüaltı üzüm bağlarında devam ediyor.

"Bağların Yüzde 90'ı örtü altında korunuyor"

Sarıgöl ilçesinde 113 bin dekarlık üzüm bağının bulunduğunu ve bağların yüzde 90'ının örtü altına alındığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Biz üzüm bağlarımızı her yıl soğuktan, doludan, iri yağmurlardan, tozdan, aşırı sıcaklardan koruma amaçlı olarak örtü altına alıyoruz. Bu sistemle ocak ayının ilk haftasına kadar bağlarda hasat devam eder. Bağlarda kullanılan beyaz kaneviçe örtüler iki ve dört yıl kullanılabiliyor. Örtülerin yardımıyla üzüm bağlarımız da adeta açık soğuk hava deposu gibi olduğundan dayanıklı olmaktadır." dedi.

Ülgen, ilçedeki Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerin yüzde 85'inin yurt dışına ihraç edilmekte olduğunu geriye kalan yüzde 15'inin de kurutmalık ve sumalık olarak değerlendirildiğini ifade etti.

"Sarıgöl'de her yıl son üzümü ben hasat ederim"

Sarıgöl ilçesinin Aşağıkoçaklar Mahallesindeki üzüm üreticisi Musa Topdemir, her yıl en son üzümleri kendisinin hasat ettiğini ifade ederek, "Sarıgöl'de en son üzüm hasadını örtü altındaki bağlarımızdan ben yapmaktayım. Bundan yıllar önce ocak ayının ilk haftası üzüm kesimi yaptım. İşçilerime yeniyıl yaş pasta keserek bağda ikram ettim. Birlikte yeniyıl kutladık. Yine ilçe Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen tarafından geçtiğimiz yıllarda en son hasat yapan kişi olarak küçük altınla ödüllendirildim. Bu yıl 60 dönüm bağımda kesimler yeni başladı. Tahminen ocak ayında biter. Yılbaşı sofralarının taze üzümleri Sarıgöl'den olacak." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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