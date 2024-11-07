Sason'da Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sason'da Çilek Hasadı Başladı

Sason\'da Çilek Hasadı Başladı

Batman Sason'da 600 aileyi geçindiren organik çilek hasadı, verimli son dönemine girdi.

07.11.2024 09:36
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Batman'ın Sason ilçesinde 600 aileye geçim kaynağı olan, farklı aromasıyla coğrafi işaretli organik çilekte yılın son hasadına başlandı.

Yılın 3 mevsimi çilek üretiminin yapıldığı Sason ilçesinde üreticiler, havaların soğumaya başlamasıyla yılın son hasadına başladı. Çilekte verimli son hasada başladıklarını belirten üreticiler, nisan ayında başladıkları çilek hasadını aralık ayında bitireceklerini belirtiyor.

Sonbaharda topladıkları çilekleri Doğu ve Güneydoğu illerine göndererek kilosunu 50 liradan satışa sunduklarını ifade eden çilek üreticisi Süleyman Argın, "Çilek hasadına nisan ayında başladık. Çilek, ilçemizde 10 ve 11'inci aylarda daha verimli oluyor. Çünkü bu aylarda havalar mevsim normallerinde devam ediyor. Meşhur olan organik Sason çileğimiz en fazla Doğu ve Güneydoğu illerine gönderiliyor. 5 dönüm çilek eken bir aile yaklaşık 500 bin lira gelir elde edebiliyor. Devletimiz bizlere destek verirse daha fazla üretim yapabiliyoruz" dedi.

"Sason'da 600 aile çilek üretimi ile geçimini sağlıyor"

Çilek üretiminin Sason'da 600 ailenin geçim kaynağı olduğunu belirten İbrahim Değirmenci, verimli geçen 3 mevsimlik çilek sezonunun sonuna geldiklerini belirtti. Değirmenci, "Nisan ayında başladığımız çilek hasadını kasım ayında devam ettirerek aralık ayı sonlarında don düşmesiyle birlikte sonlandırıyoruz. Çilek üretimi ilçemizde devlet desteğiyle başladı. Çilek üretimi sayesinde geçimimizi sağlayabiliyoruz. Buradan gidip başka yerlerde çalışmaktansa kalıp kendi köyümüzde çalışarak geçimimizi sağlamayı tercih ediyoruz. Son hasadımızı Diyarbakır, Şanlıurfa gibi yakın illere göndererek satışa sunuyoruz. Organik olduğu için kimyasal ilaç veya gübre kullanmıyoruz. Bundan dolayı tadı, kokusu ve rengi çok güzeldir. Çilek sayesinde ilçede yaklaşık 600 aile geçimini sağlıyor. Biz burada işçi de çalıştırıyoruz. Burada her tarlada yaklaşık 10 kişi çalıştırıyoruz" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sason'da Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika

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