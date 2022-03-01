Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor - Son Dakika
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Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor

01.03.2022 11:07
Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor

Geçen hafta Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesi ardından hem ABD hem de AB'nin Rusya'ya yönelik açıkladığı ekonomik yaptırımların etkisi, ilk olarak hazır giyim sektöründe görüldü. Ukrayna'da faaliyet gösteren 24 markanın 267 mağazası ve 180 satış noktası tamamen kapanırken, Rusya'da faaliyet gösteren 32 markanın 655 mağazası ve 2 bin 556 satış noktasında ise tedirgin bir bekleyiş süreci başladı.

Ülkede yaşanan negatif ekonomik ortamın ilk olarak hazır giyim ve benzeri ürün alışverişinde durgunluğa yol açtığını belirten sektör temsilcileri, yaşanan gelişmeler nedeniyle sadece Ukrayna'da iptal ve ertelemelerin 150-200 milyon doları bulduğunu kaydetti. Rusya'da ise hali hazırda hazır giyim alışverişi ve ihracat durma noktasına gelmiş vaziyette.

Resmi rakamlara göre geçen yıl Ukrayna'ya 173 milyon dolar, Rusya'ya ise 287 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmişti. Ancak iki ülke de daha çok yolcu beraberi ile ihracat gerçekleştiriyor ve söz konusu rakam Ukrayna'da 750 milyon doları bulurken Rusya'da ise 1 milyar doları aşıyor. Geçen ay her iki ülkede de fuara katılan ve büyük oranda iş bağlantıları gerçekleştiren sektörün, Rusya'ya resmi ihracatı 287 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarma hedefi vardı.

RUSYA VE UKRAYNA'DA SİGORTA YOK

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, iki ülkeye yolcu beraberi ile 1,5 milyar doları aşkın ihracat yapıldığını belirterek, "Umuyoruz iki ülke arasında bir an önce sulh sağlanır. Ancak şu an Ukrayna'da ticaret tamamen durduğu gibi Rusya'da da iptal ve ertelemeler var. İnsanlar önünü görmek istiyor" dedi.

Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor

MARKALAR YARIN TOPLANIYOR

Rusya 655 mağaza ile Türk markalarının en fazla mağaza bulundurduğu ülke. Ukrayna'da ise 24 markanın 267 mağazası bulunuyor. İki ülkede bulunan 922 mağazayı işleten markaların çatı kuruluşu Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), bugün bölgede bulunan mağazaların akıbeti ile ilgili bir toplantı yapacak. BMD Başkanı Sinan Öncel, "Ukrayna'nın ardından şimdi Rusya ile ilgili sıkıntılar artmış durumda. Ülkeye para ve mal transferleri durdu. Bugün bölgede mağazası bulunan markalar ile bir toplantı gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yapıp, yol haritası belirleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

UKRAYNA'YA İHRACAT DURDU, RUSYA'DAN SİPARİŞ GELMİYOR

Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'nin bu iki ülkeye yaş meyve ve sebze ihracatını da riske soktu. Ukrayna'ya ihracat, ağır savaş koşulları, limanların ve havaalanlarının çalışamaması nedeniyle bütünüyle durdu. Sektörün Rusya'ya ihracatında ise yeni siparişler gelmiyor. Tüketimi zamanla sınırlı olan yaş meyve ve sebzede pazar kapanması, ürünün bütünüyle bozulmasına neden oluyor. Her iki ülkeye ortalama aylık 100 milyon dolarlık sebze ve meyve ihracatı yapan Türkiye, ürünün tarlada kalmaması için acil alternatif pazarlar arayışına girdi.

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Son Dakika Ekonomi Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor - Son Dakika


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