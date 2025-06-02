Savunma İhracatı Yüzde 29 Arttı

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2025'in ilk 5 ayında savunma ve havacılık ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 2 milyar 980 milyon dolara çıktığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025'in ilk 5 ayında savunma ve havacılık ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüze 29 artışla 2 milyar 980 milyon dolar olarak kaydedildi. İhracat yapan şirket sayımız her geçen gün artarken, ürün kompozisyonumuz da yüksek teknoloji ürünler lehine gelişiyor. SSB olarak yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetleri sayesinde, şirketlerimiz artık yalnızca belli bölgelere değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde; büyük ölçekli firmalarımızı ve KOBİ'lerimizi kucaklayan, ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik göstergesi haline getiren uluslararası faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 3'ünden fazlasını gerçekleştiren tüm savunma sanayi ailemizi gönülden kutluyorum" dedi.