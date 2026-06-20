Seydikemer'de Alabalık Yetiştiriciliği İncelemesi - Son Dakika
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Seydikemer'de Alabalık Yetiştiriciliği İncelemesi

Seydikemer\'de Alabalık Yetiştiriciliği İncelemesi
20.06.2026 09:09
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Bakanlık heyeti, Seydikemer'de alabalık tesislerini ziyaret ederek sorunlar ve çözüm önerilerini ele aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemir ve beraberlerindeki heyet, Seydikemer Eşen Havzası'nda faaliyet gösteren alabalık yetiştiricilik tesislerinde incelemelerde bulundu.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında üreticilerle bir araya gelen heyet, bölgede su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, üreticiler tarafından dile getirilen sektörel ve bölgesel sorunlar ele alınırken, çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması ve sektörün daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Yetkililer, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün güçlendirilmesi amacıyla kamu kurumları, üreticiler ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, sektörün gelişimi için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Seydikemer'de Alabalık Yetiştiriciliği İncelemesi - Son Dakika

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