Seyhan Belediyesi'nin İstihdam Ofisi, İş Arayanlara Umut Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Seyhan Belediyesi'nin İstihdam Ofisi, İş Arayanlara Umut Oluyor

Seyhan Belediyesi\'nin İstihdam Ofisi, İş Arayanlara Umut Oluyor

Seyhan Belediyesi, iş arayan vatandaşlar için İstihdam Ofisi'ni açarak, CV'leri özel sektördeki işverenlerle buluşturuyor. Ayrıca meslek kursları ile katılımcılara eğitim veriliyor.

14.10.2024 15:30  Güncelleme: 15:33
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Seyhan Belediyesi'nin açtığı "İstihdam Ofisi" iş arayan vatandaşlar için yeni bir umut kapısı oldu. İş arayan ve İstihdam Ofisi'ne başvuranların CV'leri bağlantı kurulan özel sektördeki işverenlere yönlendiriliyor.

Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri olan işsizlikle mücadele konusunda halkın yanında olmak için çalışmalarına devam eden Seyhan Belediyesi, iş arayanla işveren arasında köprü olabilecek İstihdam Ofisi'ni açtı. İş bulmaya çalışan her vatandaşın CV'si ile başvurabileceği İstihdam Ofisi'nde bu başvuralar personel ihtiyacı olan özel sektördeki firmalar ve fabrikalara yönlendiriliyor. Ayrıca İstihdam Ofisi bünyesinde belirli aralıklarla çeşitli meslek kursları açılarak katılan kursiyerlere teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

İstihdam Ofisi'nin iş imkanına hızlı ve kolay erişim sağlama amacıyla kurulduğunu dile getiren Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Güngör Geçer, "Gençlerimiz başta olmak üzere birçok vatandaşımızın en büyük sıkıntılarının başında işsizlik geliyor. Biz de İstihdam Ofisi'miz aracılığıyla personel açığı bulunan işverenlerle bağlantı kurarak CV'si söz konusu alana uygun olan iş arayanları onlara yönlendiriyoruz. İsteyen herkes CV'siyle birlikte İstihdam Ofisi'mize başvuru yapabilir" dedi.

Sanayi sektöründe ara eleman bulma sıkıntısının tespit edilmesi üzerine Seyhan Belediyesi İstihdam Ofisi ve Adana Makine Mühendisleri Odası işbirliğiyle "Temel Kaynak Eğitimi" kursu açıldı. Kursa katılan vatandaşlar teorik eğitimin ardından kaynak atölyelerinde pratik çalışmaları da yaptı. Kursun ardından katılımcılara sertifika dağıtıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Seyhan Belediyesi'nin İstihdam Ofisi, İş Arayanlara Umut Oluyor - Son Dakika

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