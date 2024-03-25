Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Mart'taki Kayseri mitinginde "Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak" açıklaması sonrası SGK'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibinin de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon alacağı bildirildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek.
SGK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.
Bunun dışında, SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."
SGK, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğunu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerini de açıkladı. Öte yandan diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.
21 Mart'ta AK Parti Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.
Son Dakika › Ekonomi › SGK'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'in özel sektör yatırımlarıyla dikkat çektiğini belirtti. Özellikle tekstil alanında Bitlis, bölgenin üretim merkezi haline geliyor.
İş dünyasında yapay zeka (YZ) kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bazı yöneticilerin iş gücünü YZ araçlarıyla değiştirme arzusu ortaya çıktı. Beautiful.ai'nin 3.000'den fazla yöneticiyle yaptığı bir ankette çıkan sonuçlara göre insan ırkının korkulu rüyası gerçek oluyor gibi görünüyor. Ankete göre, yöneticilerin yaklaşık yarısı (%41), bu yıl içinde çalışanlarını YZ ile değiştirmeyi umuyor. Bu yönde bir adımın mali açıdan faydalı olacağını düşünenlerin oranı ise %48'e kadar çıkıyor. Ayrıca, YZ'nin insan gücüne olan ihtiyacı azaltacağı için maaşları düşüreceğini düşünenlerin oranı da oldukça yüksek (%45). Ankete katılan yöneticilerin %40'ı, YZ'nin insan olmadan da verimli bir şekilde çalışabileceğine inanıyor. Yöneticilerin yarısı yapay zekanın kendi pozisyonları için daha düşük maaşlar getirebileceğinden endişe duyuyor. Hatta %64'ü, YZ'nin deneyimli yöneticilerin aynı seviyede üretkenlik sağlayabileceğine ya da belki de daha iyisini yapabileceğine inanıyor. Yöneticilerin çoğunluğu (%66) kendi rollerinde yapay zeka araçlarını kullanarak verimliliği artırmaya çalıştığını belirtiyor. Beautiful.ai, YZ'nin işbirlikçi bir araç olarak kullanılabileceğine ve çalışanların daha fazla içerik oluşturmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Sonuç olarak yapay zekanın iş dünyasında nasıl bir rol oynayacağı konusundaki görüşler çeşitli olsa da işletmelerin YZ teknolojisini yaygın bir şekilde benimsemesi ve kullanması kaçınılmaz gibi görünüyor.
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