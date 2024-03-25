SGK'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek - Son Dakika
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Ekonomi

SGK'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak" açıklaması sonrası SGK'dan bir hamle geldi. Yapılan açıklamaya göre SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek.

25.03.2024 21:23  Güncelleme: 21:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Mart'taki Kayseri mitinginde "Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak" açıklaması sonrası SGK'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibinin de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon alacağı bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek.

SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek


SGK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

"BAŞVURANLARA 5 BİN LİRA PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILACAK"

Bunun dışında, SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek

SGK, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğunu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerini de açıkladı. Öte yandan diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

21 Mart'ta AK Parti Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.

SGK\'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek - Son Dakika

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