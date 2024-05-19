Sharp Corp., Osaka\'daki LCD panel üretim tesisini kapatıyor

Ekonomi

Japonya'da elektronik üreticisi Sharp Corp., Osaka'daki LCD panel üretim tesisinde eylül ayına kadar faaliyetlerini durduracak.

Sharp Corp. açıklamasına göre Japon üretici Nisan 2023-Mart 2024 kapsamlı 2023 mali yılında 149,9 milyar yen (959 milyon dolar) net zarar kaydetti.

Zayıf performans karşısında Sharp, bünyesindeki Sakai Display Products (SDP) firmasına ait Osaka'daki LCD panel tesisinde faaliyeti sonlandırma kararı aldı.

Yeni karar doğrultusunda Osaka kentinin Sakai bölgesinde 15 yıla yakındır televizyonlar için LCD panel imal eden tesis, eylül ayı sonuna kadar kapanacak.

Fabrika, Japonya'da LCD televizyon panelleri için ülke içinde aktif kalan tek üretim tesisi olarak biliniyor.

Net zarar sonrası alınan tesis kapatma kararının, LCD panel sektöründe gelir kaybı yaşanmasından kaynaklandığı, bu kararla maliyetlerin düşürülmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Fabrikadaki işçilere erken emeklilik teklifleri sunulacağını duyuran firma, diğer LCD panel üretim tesislerinde finansman kaybının sürmesini bekliyor.

Sharp Üst Yöneticisi (CEO) Wu Po-hsuan, düzenlediği basın toplantısında, firmanın yarı iletken kapsamlı yatırımlarını da sonlandırmayı düşündüklerini bildirdi.

CEO Wu, şirketin sürdürülebilir bir kar yapısı oluşturması gerektiğini söyleyerek, Sharp'ı mevcut mali yılda karlılığa geri getireceğini taahhüt etti.