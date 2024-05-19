Sharp Corp., Osaka'daki LCD panel üretim tesisini kapatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sharp Corp., Osaka'daki LCD panel üretim tesisini kapatıyor

Sharp Corp., Osaka\'daki LCD panel üretim tesisini kapatıyor

Japonya'da elektronik üreticisi Sharp Corp., zayıf performans nedeniyle Osaka'daki LCD panel üretim tesisini eylül ayına kadar kapatma kararı aldı. Net zarar sonrası alınan bu kararın amacı maliyetleri düşürmek ve gelir kaybını önlemektir. Fabrikadaki işçilere erken emeklilik teklifleri sunulacak ve diğer LCD panel üretim tesislerinde de finansman kaybının devam etmesi bekleniyor. Sharp Üst Yöneticisi (CEO) Wu Po-hsuan, şirketin sürdürülebilir bir kar yapısı oluşturmayı hedeflediğini ve mevcut mali yılda karlılığa geri döneceklerini taahhüt etti.

19.05.2024 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da elektronik üreticisi Sharp Corp., Osaka'daki LCD panel üretim tesisinde eylül ayına kadar faaliyetlerini durduracak.

Sharp Corp. açıklamasına göre Japon üretici Nisan 2023-Mart 2024 kapsamlı 2023 mali yılında 149,9 milyar yen (959 milyon dolar) net zarar kaydetti.

Zayıf performans karşısında Sharp, bünyesindeki Sakai Display Products (SDP) firmasına ait Osaka'daki LCD panel tesisinde faaliyeti sonlandırma kararı aldı.

Yeni karar doğrultusunda Osaka kentinin Sakai bölgesinde 15 yıla yakındır televizyonlar için LCD panel imal eden tesis, eylül ayı sonuna kadar kapanacak.

Fabrika, Japonya'da LCD televizyon panelleri için ülke içinde aktif kalan tek üretim tesisi olarak biliniyor.

Net zarar sonrası alınan tesis kapatma kararının, LCD panel sektöründe gelir kaybı yaşanmasından kaynaklandığı, bu kararla maliyetlerin düşürülmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Fabrikadaki işçilere erken emeklilik teklifleri sunulacağını duyuran firma, diğer LCD panel üretim tesislerinde finansman kaybının sürmesini bekliyor.

Sharp Üst Yöneticisi (CEO) Wu Po-hsuan, düzenlediği basın toplantısında, firmanın yarı iletken kapsamlı yatırımlarını da sonlandırmayı düşündüklerini bildirdi.

CEO Wu, şirketin sürdürülebilir bir kar yapısı oluşturması gerektiğini söyleyerek, Sharp'ı mevcut mali yılda karlılığa geri getireceğini taahhüt etti.

Kaynak: AA

Japonya, Japon, Eylül, Sharp, CEO, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sharp Corp., Osaka'daki LCD panel üretim tesisini kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:47 Bakan Bak gençlerle birlikte Ata’nın huzuruna çıktı İşte Özel Defter’e yazdığı mesaj Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir
09:01 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi
08:24 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye’ye döneceğim Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
08:20 Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:00 İzmir’de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı
07:28 Maduro, Türkiye’yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı Maduro, Türkiye'yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı
00:33 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
22:09 Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 10:37:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sharp Corp., Osaka'daki LCD panel üretim tesisini kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement