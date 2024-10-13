Siber Dayanıklılık Konferansı Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Siber Dayanıklılık Konferansı Başlıyor

Türkiye, siber dayanıklılığı artırmak için uluslararası konferans düzenliyor. 16-17 Ekim'de.

13.10.2024 11:49
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Türkiye, "siber vatan"a yönelebilecek tehditleri bertaraf edebilmek için çok boyutlu bir strateji uygularken "siber dayanıklılık" konusu bu kez Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek "Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"nda masaya yatırılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu yıl 17'ncisi yapılacak konferansın ana teması "Siber Dayanıklılık ve Olgunluk" olarak belirlendi.

Düzenleme kurulunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve TOBB ETÜ'nün de yer aldığı konferans, 16-17 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Konferans, Elektrik ve Elektronik Mühendisler Enstitüsü (IEEE) ile Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da destekleniyor.

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda, sektöre ilişkin yeni gelişmeler, değişimler, siber saldırılar ve bu saldırılara karşı alınabilecek önlemler konularında beyin fırtınası yapılacak. Türkiye'nin bu alandaki çok boyutlu stratejisi de masada olacak.

Kritik altyapılara yönelik muhtemel siber saldırılar da masada

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan, konferansın koordinasyonunu üstlendiklerini belirterek, konferansa ilişkin bilgi verdi. Son dönemde uluslararası siber savaşın yoğun bir şekilde dünyanın gündemine oturduğuna dikkati çeken Alkan, bundan sonraki süreçte de siber saldırıların artarak devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Alkan, ülkelerin siber savunma güçlerini ve dayanıklılık seviyelerini artırmak zorunda olduklarını, bu nedenle etkinliğin ana temasının "Sibel Dayanıklılık ve Siber Olgunluk" olarak belirlendiğini bildirdi.

Konferansın birinci gününde sektöre ilişkin yeni gelişmeler, değişimler, siber saldırılar ve bunlara karşı alınabilecek önlemlerin uzmanlar tarafından ele alınacağını aktaran Alkan, ikinci gün ise akademik bildiri oturumlarının yapılacağını, ayrıca katılımcılara üst düzey siber güvenlik uygulama eğitimleri verileceğini anlattı.

Alkan, "siber vatan" olarak nitelendirilen siber evrene ve kritik altyapılara gelebilecek muhtemel saldırıları önleme, engelleme ve koruma konusunda siber dayanıklılık ve siber olgunluk seviyesinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Siber savunma ve siber saldırı güçlerimizi yani siber ordularımızı oluşturmak artık ulusal güvenlik açısından en önemli konulardan biri haline geldi. Etkinlikte bütün bu konuları uzman konuklarımız ve katılımcılarımızla bütün yönleriyle ele alarak iki gün boyunca tartışacağız. Hedefimiz, ülkemizin siber dayanıklılığı ve olgunluğu için geliştirilmesi gereken politika ve stratejileri belirlemek. Konferans bitiminde hazırlayacağımız sonuç bildirgesini, başta kamu olmak üzere ilgili tüm taraflarla paylaşacağız."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Konferans, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siber Dayanıklılık Konferansı Başlıyor - Son Dakika

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