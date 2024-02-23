Siber Güvenlik Yarışması ile Yıldızlar Tespit Edilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Siber Güvenlik Yarışması ile Yıldızlar Tespit Edilecek

Siber Güvenlik Yarışması ile Yıldızlar Tespit Edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen 'Siber Ordu-Bayrağı Yakala Siber Güvenlik Yarışması' ile siber güvenliğin 'yıldızları' tespit edilecek. Yarışmaya dünyanın dört bir yanından başvurular kabul ediliyor ve katılım için cep telefonu ve e-posta onayı gerekiyor. Yarışmada ilk 100'e girenler, Siber Talimhane'ye katılma şansı elde edecek ve bazı yarışmacılar BTK bünyesinde istihdam edilecek. Ayrıca siber güvenliğe gönüllü katkı sağlayacak kişilerin belirleneceği yarışma sonrasında, platformlar oluşturulacak ve eğitim ve kamp programları düzenlenecek. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ise ülkenin siber güvenliğine karşı tehditleri belirleme ve önlemler geliştirme konusunda hizmet veriyor.

23.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:10
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen "Siber Ordu-Bayrağı Yakala Siber Güvenlik Yarışması" ile siber güvenliğin "yıldızları" tespit edilecek.

Söz konusu yarışma için başvurular, 8 Mart'a kadar devam edecek. Dünyanın dört bir yanından başvuruların kabul edildiği online yarışma, 8 Mart saat 18.00 itibarıyla başlayacak.

Her yaş grubundan başvurunun kabul edileceği yarışmaya, "www.siberyildiz.com" adresinden kayıt yapılabiliyor.

Katılım için cep telefonu ve e-posta onayı gerekiyor

Yarışmacılar, bireysel katılımcı olabildikleri gibi en fazla 4 kişiden oluşan gruplar şeklinde de yarışmaya dahil olabilecek. Katılım için cep telefonu ve e-posta onayından başka bir şart aranmıyor.

Daha önceki yıllarda, dünyanın dört bir yanından 20 binden fazla kişinin katıldığı yarışmaya, bu yıl da rekor katılım olması bekleniyor.

Söz konusu web sitesinde yer alan bilgilere göre, yarışmada ilk 100'e girenler, Siber Talimhane'ye katılma şansı elde edecek.

Bilgi ve yeteneklerin ölçüleceği yarışma sonucunda mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmaksızın belirlenecek yarışmacılardan bir kısmı da BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde (USOM) istihdam edilecek. Ayrıca siber güvenliğe gönüllü katkı sağlayacak kişilerin de belirleneceği yarışma sonrasında, platformlar oluşturulacak. Bunun yanı sıra uzman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve kamp programları da düzenlenecek.

USOM 7/24 görev yapıyor

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında faaliyet gösteren USOM, ülkenin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerinin zayıflatılması veya ortadan kaldırılmasına ilişkin önlemlerin geliştirilmesi ve ilgili aktörlerle paylaşılmasına yönelik hizmet veriyor.

Siber ortamda ortaya çıkan tehditlerle ilgili ihbarları değerlendiren merkez, tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için kamu kurumları, kuruluşlar ve özel kişilerle koordinasyonun sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Kaynak: AA

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