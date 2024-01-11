Siemens Intelligent Vana, AVM ve ticari binaların enerji tasarrufuna katkı sağlıyor

Siemens, 'Akıllı Altyapılar' bölümü tarafından geliştirilen, ısıtma-soğutma ve klima santralleri için buluta bağlanabilen aynı zamanda kendi kendini optimize eden dinamik bir çözüm olan Intelligent Vana'nın, yüzde 25'e varan enerji tasarrufuyla AVM ve ticari binaların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağladığını duyurdu.

Siemens Türkiye Akıllı Altyapılar Bina Ürünleri bölümü, Nata Holding ile geniş ölçekli bir enerji verimliliği projesine imza attı. Siemens Türkiye'nin AVM projelerindeki uzmanlığı ve bina ürünleri partneri Keyvan ile hayata geçirilen proje, Nata'nın Ankara'daki Nata Vega AVM kompleksinde enerji tüketiminin daha verimli, daha esnek ve kiracılar tarafından daha şeffaf bir şekilde kontrolünü sağlayarak verimsiz enerji tüketimini önlemeye ve enerji maliyetlerden tasarruf edilmesine önemli bir katkıda bulunduğu belirtildi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇEVREYİ KORUYAN TEKNOLOJİLERE VE ÇÖZÜMLERE ODAKLANIYORUZ"

Siemens'teki tüm faaliyetlerin merkezinde sürdürülebilirlik ve inovasyon olduğunu ifade eden Siemens Türkiye Akıllı Altyapılar Bina Ürünleri Lideri Mert Ulaş, Intelligent Vana projesi hakkında yaptığı açıklamada "Şirket olarak sürdürülebilir, çevreyi koruyan, sağlıklı ve konforlu ortamlar yaratan teknolojilere ve çözümlere odaklanıyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji fiyatları artma eğiliminde. Bu nedenle mümkün olan her noktada enerjinin verimli kullanılması giderek daha kritik bir önem kazanıyor. Dünyada tüketilen enerjinin yüzde 40'ı ticari binalarda harcanıyor ve AVM'ler de bu tüketimde ciddi bir paya sahip. Siemens Akıllı Altyapılar tarafından geliştirilen Siemens Building X portfolyosunun yeni nesil ürünü Intelligent Vanalar, enerji tüketimini yüzde 25'e varan oranlarda düşürebiliyor. Enerji ve maliyet faydalarının yanı sıra yanı sıra mühendislik çalışmaları ve yerden tasarrufu da sağlıyor. Şirket olarak sunduğumuz çözüm ve teknolojilerle ülkemizin 2053 karbon nötr hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir, çevreye duyarlı enerji politikasına da katkıda bulunuyoruz" dedi.

"KİRACILARIN KONFORUNU ARTIRMAYI VE ENERJİ MALİYETLERİNİ İYİLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİK"

Nata Holding Mekanik Koordinatörü Özlem Korkmaz ise projesi hakkında şu açıklamada bulundu:

"Ankara'daki son projelerimizden biri olan Vega' Subayevlerinde mağazalarda enerji şeffaflığını artırarak kiracıların konforunu artırmayı ve enerji maliyetlerini iyileştirmeyi hedefledik. Isıtma-soğutma şeffaflığı ve doğru kontrol sağlamak için piyasadaki yeni nesil kontrol vanaları ve otomasyon çözümlerini inceledik. Siemens'in hem vana paketi hem de otomasyonla birlikte önerdiği çözümü proje hedeflerimiz çerçevesinde değerlendirdik. Gelişmiş kontrol algoritmalarına sahip Siemens Intelligent Vanaların sürdürülebilir bir gelecek için projemize en uygun ürünler olduğuna karar verdik. Sonuçtan oldukça memnunuz. Bu projede Intelligent Vanalar ile yoğun bir deneyim kazandık. Gelecekteki yeni projelerimizde Intelligent Vanaları daha fazla kullanmayı planlıyoruz."

"PROJELENDİRME SÜRECİMİZİ HIZLANDIRIRKEN AYNI ZAMANDA STOK MALİYETLERİMİZİ DE DÜŞÜRÜYOR"

Nata Holding'in Vega projelerinde beklentilerine en uygun yanıtı sunmak için Siemens ile Intelligent Vana çözümünü önerdiklerini belirten projenin uygulayıcısı olan Keyvan Pazarlama Satış Yöneticisi İsmail Yıldırım da "Yeni nesil akıllı kontrol vanaları farklı ihtiyaçlardaki vana gereksinimleri açısından büyük esneklik sağlıyor. Bu sayede projelendirme sürecimizi hızlandırırken aynı zamanda stok maliyetlerimizi de düşürüyor. Ayrıca, Siemens Intelligent Vanalar, gelecekteki değişikliklere yani AVM içinde mağazaların yer değişimi, büyüme ve küçülme durumlarına hızla uyum sağlama kapasiteleri, güvenilir-şeffaf faturalandırmaya imkanı sağlaması ve birçok benzersiz işleviyle müşterilerimiz için son derece cazip bir çözüm sunuyor. Biz de sağlanan başarıya ve aldığımız geri bildirimlere bağlı olarak müşterilerimize giderek daha fazla Intelligent Vana öneriyoruz" diye konuştu.

Giderek daha fazla kullanıcının enerji verilerini kullanabilmeyi ve işlemeyi istediklerine dikkat çeken Yıldırım, buna bağlı olarak Intelligent Vanalara yönelik talebin arttığını belirtti.

INTELLIGENT VANA PROJESİ HAKKINDA

Siemens tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

"Siemens Akıllı Altyapılar tarafından geliştirilen 'Intelligent Vana', ısıtma grupları ve iklimlendirme sistemleri için ısı transferinde yüksek optimizasyon sağlıyor. Doğrudan buluta bağlanabilen, yalnızca güvenli devreye alma değil, aynı zamanda esnek kurulum seçenekleri de sunuyor. Ürün kendini optimize ediyor; debi, giriş ve dönüş sıcaklıkları, ısı çıkışı gibi veriler sürekli izlendiği için vana ayarları otomatik olarak yapılıyor. Bu süreç, enerji verimliliği ve sistem optimizasyonu sağlıyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan statik vanalar tam kapasite kullanım şartlarına göre seçilir. Ancak çoğu zaman bu vanalar, tam kapasite yerine kısmi yük altında çalışır. Bu da verimsiz çalışma, enerji tüketiminde artış ve konforsuz mekan deneyimleri ile sonuçlanır. Siemens yeni nesil Intelligent Vanaları, dinamik yapısıyla yükteki değişiklikleri dikkate alarak statik vanaların olumsuzluklarını ortadan kaldırır ve daha yüksek doğrulukta kontrol yapılmasını sağlar. Ayrıca, tüm çalışma koşulları için optimize edilmiş geri dönüş sıcaklıkları hem ısıtmada hem de soğutmada yüksek verimlilik artışına neden olur. Buna ilave olarak sabit oda sıcaklığı kontrol özelliği sayesinde, konfordan ödün vermeden yüzde 25'e varan enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

Intelligent Vanalar, gelişmiş teknolojisi ve kompakt yapısı ile ısıtma grupları ve klima santralleri için ideal bir çözüm sunuyor. Kullanım ömrü süresince çalışmayı kolaylaştırma, zamandan tasarruf, binalarda konforlu bir ortam sağlanması ve sürdürülebilir enerji verimliliğinde artış sağlıyor."