Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarımsal Desteklemeleri Sürdürüyor

Ekonomi

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tarımsal alanda üreticiler desteklenmeye devam ediyor.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 bin 826 yetiştiriciye 126 milyon 87 bin lira hayvancılık desteklemesi, 8 bin 228 üreticiye 75 milyon 105 bin lira bitkisel destekleme yapıldı. Yapılan tarımsal desteklemeler ile 2024 yılında 16 bin 54 Siirt üreticisine ödenen toplam tarımsal destekleme tutarı 201 milyon 193 bin liraya ulaştı. 2024 yılı tarımsal destekleme ödemelerine devam edileceği belirtildi. - SİİRT